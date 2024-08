La galerie de l'Institut français d'Alger, sis à 7 rue du Capitaine Hassani Issad Alger- Centre accueillera le vendredi 30 aout 2024, le vernissage de l'exposition Wasla «Marseille-Alger-Ghardaïa¨¨». C'est le résultat de trois résidences à Marseille, Alger et Ghardaïa. C'est une version augmentée de l'exposition «Oubour» ou Traversée qui a été présentée à Marseille en 2023.

Cette exposition présentera ainsi le fruit artistique du collectif «Suspended spaces» qui, «depuis 2019, travaille sur l'idée de traverser, d'un déplacement imaginé, préfiguré, documenté, pour lequel ont été cherchés des relais, des récits, des témoins» peut-on lire dans la présentation de cet événement.

En effet, «en 2021, depuis Marseille, une première résidence a tendu des lignes vers l'architecture de Gharda ia qui a inspiré les modernes..Aux portes du Sahara algérien, la région de Ghardaïa constitue un patrimoine historique et culturel qui résiste aux lectures habituelles, à la fois fortement déterminé par la rigidité de la tradition et des normes sociales et confronté aux questions les plus urgentes du monde actuel, écologiques, économiques, politiques» nous indique t-on.

«En 2022, le Collectif s'est rendu par bateau à Alger, où se lit une histoire stratifiée. Cette seconde étape algéroise a été marquée par une courte mais intense visite à Ghardaïa, un court séjour dans la vallée du Mzab», cependant très enrichissant. Tout ceci a permis de réunir des propositions d'artistes et engagé.es dans le projet?où le résultat se déclinera en textes, photos, notes de recherche, croquis, entretiens et expérimentations. Il est bon à souligner qu'artistes et chercheurs de tous âges composent Suspended spaces.

«Ce projet étudiera l'idée de déplacement et de traversée, sur le littoral séparant Marseille et Alger.

Histoires réelles glissant vers la fiction, ce travail rendrait compte des caractéristiques de chacune des deux villes en miroir, à travers un journal restituant les enquêtes ainsi qu'une exposition pluridisciplinaire.» C'est ce que l'on découvrira ainsi lors de cette grande exposition qui se tiendra à l'IF d'Alger.

Les artistes qui ont pris part à cette manifestation sont Kader Attia, Stefanie Baumann, Adila Bennedjai Zizou, Mounia Bouali, Jean-Claude Channale, Alessia de Blase, Marcel Dinahet, Ângela Ferrera, Camila FIaliho, Maïder Fortine, Mounir Goui, Valérie Jouve, Jan Kopp, Mourad Krrnal, Daniel LÊ, Elisabeth Leuvrey, Amina Menia, Françoise ParfaitIT, Lydia Saïdi, Stéphane Thidet, Éric ValetteE et Camille Varenne.

Le 31 aout 2024 le public est donc invité à la galerie de l'institut français d'Algérie à Alger afin de découvrir cette passionnante exposition qui nous fera indubitablement voyager tout en jetant des ponts entre les deux rives de la Méditerranée.

Une expo à ne pas manquer!