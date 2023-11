Le romancier algérien Wassini Laâradj a remporté le prix Sultan Qabous pour la culture, les arts et les lettres dans sa 10e édition consacrée aux créateurs arabes, et ce dans la catégorie du roman (littérature), a rapporté, mercredi dernier, la presse omanaise. L'universitaire et chercheur omanais Abdallah Ben Khemis El Kindi a, quant à lui, remporté le prix de la catégorie des études de l'information et de la communication (culture), tandis que le prix de la catégorie de la réalisation cinématographique (arts) n'a pas été attribué. Le prix Sultan Qabous pour la culture, les arts et les lettres est décerné de façon alternative et périodique tous les deux ans, à savoir une année, l'édition est consacrée aux créateurs omanais et arabes, et l'année d'après, l'édition concerne exclusivement les créateurs omanais. Placé sous l'égide du Centre supérieur du Sultan Qabous pour la culture et les sciences, ce prix vise à promouvoir les domaines culturels, artistiques et littéraires, comme moyen pour renforcer le développement civilisationnel et humain, contribuer au progrès scientifique et à l'enrichissement intellectuel et consacrer l'acquisition du savoir et les valeurs d'authenticité et de renouveau chez les générations montantes, en assurant un environnement propice à la compétition intellectuelle.