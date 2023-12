Wassiny Laredj est l'un des meilleurs écrivains algériens, l'un des plus prolifiques et talentueux. Il est également l'un des auteurs les plus actifs qui prend part à une infinité d'activités littéraires de dimension internationale mais qui contribue grandement à la promotion de la culture dans notre pays en participant activement au Salon international du Livre d'Alger ainsi qu'à d'autres activités qui s'organisent un peu partout dans le pays. En plus de la riche production romanesque, Wassiny Laredj est critique littéraire et universitaire originaire de la wilaya de Tlemcen où il naquit le 8 août 1954. Il est également journaliste culturel. Il a animé plusieurs émissions à la télévision et à la radio. Actuellement, il anime l'émission littéraire «Aqlam» (Les plumes) sur la chaine de télévision publique algérienne. Il a enseigné la littérature moderne à l'université d'Alger et à la Sorbonne. L'histoire de Wassiny Laredj avec la littérature ressemble à une véritable idylle. Son nom se confond allègrement avec la littérature tant son parcours a commencé très tôt et a été très dense. Il est l'une des plus importantes figures de la littérature algérienne mais aussi celle d'expression arabe de manière générale. Il a la spécificité d'être un écrivain bilingue puisque si la majorité de son oeuvre est signée en langue arabe, il a également signé des romans et autres textes en langue française dont son fameux roman «Le ravin de la femme sauvage». Son oeuvre s'étale sur environ un demi-siècle d'écriture. Son parcours culturel personnel, ajouté à son oeuvre foisonnante et variée, font de lui un véritable pilier de la littérature algérienne d'expression arabe. Quand il fallut choisir en quelque sorte entre le français et l'arabe, Wassiny Laredj opta pour Damas afin d'y poursuivre ses études supérieures. Nous sommes en 1975. Wassiny Laredj passe 10 ans à Damas. Il revient au bercail en 1985 pour enseigner à l'université. Son oeuvre principale s'articule autour des romans: «Les ailes de la reine», «Le livre de l'émir» et «Fleurs d'amandiers» mais aussi «La maison Andalouse»...

Son coup de foudre pour la littérature n'est pas du tout étranger à la lecture des «Mille et Une Nuit», une oeuvre mythique ayant particulièrement marqué et influencé une grande partie des écrivains. Il a reconnu, dans plus d'une interview, que le fait de passer à l'acte d'écrire a été déterminé par la lecture de cette oeuvre littéraire universelle majeure. «La lecture des Mille et Une Nuits m'a fait définitivement sortir du sacré», a déclaré Wassiny Laredj dans plusieurs entretiens.

La lecture de «Don Quichotte» de l'immense Cervantès n'a fait qu'exacerber en lui cette envie de devenir écrivain. «Cervantès a réveillé le côté andalou qui sommeillait en moi et qui m'a été transmis par ma grand-mère. Toute mon écriture repose sur ces deux lectures», a avoué Laredj dans une interview accordée à un journal étranger il y a une quinzaine d'années. En plus du prestigieux prix qu'il vient d'obtenir, Wassiny Laredj est également récipiendaire de nombreux autres prix comme le Prix Katara pour le roman arabe pour son roman «Mamlakatu al faracha» (2015). Laredj a reçu le Prix de la Création littéraire arabe pour son roman «Les Doigts de Lolita» (2013), Prix du Livre d'or du Salon international du livre d'Alger (2008), Prix du Cheikh Zayed des Lettres (2007), le Grand Prix des libraires algériens en 2006 et le Prix international du roman arabe au Qatar pour son roman Sarab al charq (L'Orient des chimères (2005) ainsi que le Prix du roman algérien pour l'ensemble de son oeuvre en 2001.