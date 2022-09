La première édition du Salon du livre de Boghni (wilaya de Tizi Ouzou) qui s'est ouvert jeudi, a tout l'air d'avoir tenu toutes ses promesses au vu de l'engouement qu'il a suscité aussi bien chez les visiteurs, chez les écrivains que chez les éditeurs.

Ces derniers, autant que les auteurs sont présents en masse. Il faut dire que les organisateurs ont fourni d'énormes efforts pour la tenue et la réussite de ce rendez-vous qui se veut un hommage aux hommes de culture de la région, plus particulièrement à l'auteur-chercheur Youcef Necib, mais aussi à l'un des piliers de la chanson kabyle Akli Yahiatène qui a eu l'honneur de «présider» la cérémonie d'ouverture officielle.

Cette dernière s'est d'ailleurs tenue en grande pompe et sous des airs de fête.

La première journée, tout comme la deuxième, a connu une affluence impressionnante de la part des visiteurs qui n'ont pas cessé d'affluer, sans interruption, sur la bibliothèque communale du chef-lieu de la daïra de Boghni. En plus de dizaines de maisons d'édition ayant exposé leurs livres dans les différents stands du salon, il y a eu présence d'une centaine d'écrivaines et d'écrivains venus d'un peu partout à l'instar de Chabane Imache, Hiba Tayda, Ahmed Nekkar, Djamel Laceb, Mohand Ameziane Tadjer, etc. En plus des maisons d'édition, plusieurs stands étaient occupés par des institutions dont le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA) et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Le stand du HCA a suscité l'intérêt des visiteurs pour la variété de livres qu'il propose en langue amazighe. Ce stand a exposé à la vente aussi bien des romans dans la langue chère à Mouloud Mammeri que des recueils de poésie, des travaux de recherches, des actes de colloques nationaux et internationaux ainsi que des lexiques.

On y trouve aussi un stand occupé par le représentant du Centre libyen pour les études en langue amazighe. Il y a lieu de rappeler que ce Salon du livre a été l'occasion pour honorer, pour la première fois dans la région, l'écrivain et chercheur Youcef Necib. Ce dernier a? d'ailleurs, tenu à être présent lors de la cérémonie d'ouverture, mais aussi au cours de la tenue du salon. Youcef Necib n'a pas caché sa grande joie de se retrouver ainsi parmi les siens qu'il a remerciés du fond du coeur pour avoir pensé à lui en l'honorant à l'occasion de la tenue, pour la première fois dans l'histoire de la région, d'un salon du livre.

Youcef Necib, a rappelé lors de son allocution, que sa région mérite d'abriter des manifestations de ce genre ainsi que toute autre activité visant à lui permettre de recouvrer sa place d'espace de rayonnement culturel dans plus d'un domaine. Il faut rappeler que Youcef Necib est, entre autres, l'auteur du livre «Slimane Azem» ainsi que de plusieurs autres ouvrages ayant trait à la culture et à la littérature amazighes, des livres de poésie berbère, des contes du terroir, etc. En plus des séances de ventes- dédicaces, le Salon du livre de Boghni a abrité également de nombreuses conférences, notamment sur la littérature, la chanson, l'école, la littérature amazighe, etc.

Le salon du livre de Boghni s'ajoute à ceux de Boudjima, Ouaguenoun, Ath Yanni, Ouacif, Larbaâ Nath Irathen, etc. et qui s'inscrivent dans le cadre du projet préconisé par la direction de wilaya de la culture et des arts, consistant en la tenue d'un salon du livre dans chacun des 21 chefs-lieux de daïras que compte la wilaya de Tizi Ouzou. Il faut rappeler enfin que le Salon du livre de Boghni a été organisé par l'Assemblée populaire de la commune de Boghni.