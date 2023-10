L'Algérie intègre, désormais, le pré carré des pays africains, où, la lecture s'installe dans les moeurs. Ce pas de géant, dans le cyberespace, où les enjeux sont également culturels, littérires et scientifiques, est rendu possible par YouScribe, la célèbre bibliothèque numérique. Tout un stand est dédié à cette plate-forme de lecture en ligne, à l'occasion du 26e Salon International du livre d'Alger (Sila) qui se poursuit, aux Pins maritimes, à Alger, jusqu'au 4 novembre prochain. Dans l'espace numérique, au pavillon G, YouScribe révèle en avant-première sa généreuse offre de lecture, dans les trois langues, français, anglais et arabe, sous forme d'un abonnement d'un mois, pendant l'actuelle édition du Sila. Une vraie découverte donc, et dont peut profiter un large public, en quête de ebooks, de livres audio, de presse et de BD. L'on rappelle que YouScribe a déjà effectué une approche réussie du marché algérien, au cours de ces derniers mois, à la faveur d'un partenariat avec l'opérateur de téléphonie mobile de premier plan en Algérie, Djezzy, mais également avec Qanawat, un acteur majeur du secteur technologique. «Disponible en Algérie depuis trois mois, YouScribe a déjà conquis les coeurs de plus de 150 000 Algériens. Chaque semaine, plus de 10 000 nouveaux lecteurs se joignent à cette communauté, grâce notamment aux efforts de Djezzy» indique M. Juan Pirlot de Corbion, premier responsable de YouScribe qui a fait son premier voyage à Alger pour les besoins de ce lancement. Ce succès rapide, poursuit notre interlocuteur, témoigne de la pertinence du modèle YouScribe, du potentiel immense que représente le marché algérien, mais aussi de la diversité des éditeurs du pays comme ceux des Éitions Frantz Fanon, Sedia Editions, Dar El Afaq avec lesquels YouScribe collabore ou encore le talent des auteurs algériens comme Yasmina Khadra ou Rachid Mimouni. «YouScribe ouvre un très large horizon aux talents algériens, où, qu'ils se trouvent, en leur offrant la possibilité de se révéler instantanément au monde, à un prix accessible», poursuit M Juan Pirlot de Corbion qui se dit «très heureux de lancer YouScribe avec ses partenaires sur le sol algérien. «Notre présence au 26e Sila est d'autant plus importante qu'elle nous permet de mieux comprendre les attentes des éditeurs et des auteurs algériens, afin de mieux servir le patrimoine littéraire et scientifique» ajoute-t-il tout en rappelant que YouScribe est une plate-forme qui fonctionne sur le modèle de Spotify et celui de Netflix. Il évoque un gros effort pour développer des solutions innovantes afin de démocratiser l'accès à la culture. Le secteur du livre et de l'édition en Algérie est confronté à plusieurs problématiques: le piratage massif, l'accessibilité (prix, réseau d'éditeurs et de libraires) ou encore la rareté de plusieurs ouvrages étrangers. Ce sont autant de défis que YouScribe participera à résoudre, «Notre ambition est triple: proposer aux Algériens une expérience de lecture différente, offrir un catalogue riche mettant en valeur les auteurs algériens et du monde, et contribuer à améliorer l'accessibilité de la lecture et le développement de la littérature en Algérie» déclare Juan Pirlot de Corbion, Président de YouScribe. Afin de profiter de ces énormes possibilités, une modique somme à payer sous forme de crédit téléphone (unités d'accès) constitue le sésame pour accéder, en illimité, aux merveilles de la littérature et du savoir. Le souscripteur pouvant à tout moment suspendre son abonnement. En Algérie, YouScribe déploie une approche à deux dimensions, à savoir la vente aux particuliers et des opérations en B2B, c'est- à- dire en s'adressant à des écoles, des universités et autres entités d'importance à l'échelle nationale, comme les communes, où, la jeune population, particulièrement, aura le loisir de découvrir le plaisir de lire sous une nouvelle forme. YouScribe collabore déjà activement avec plusieurs établissements d'enseignements nationaux de renom. Cette collaboration avec le secteur éducatif algérien vise à faciliter l'accès à une vaste gamme de ressources éducatives et culturelles tant pour les étudiants que pour les ensei gnats.