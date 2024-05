Une nouvelle plateforme électronique consacrée aux productions cinématographiques et télévisuelles algériennes, baptisée «Zawaya», a été récemment lancée, visant à documenter et promouvoir les productions cinématographiques et télévisuelles algériennes depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, ont indiqué ses initiateurs.

«Zawaya» est une initiative qui «oeuvre à créer une base de données complète sur la production cinématographique et télévisuelle algériennes, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours», a déclaré Mme Dahbia Mechedal, un des membres fondateurs de cette plateforme, précisant que cette nouvelle base de données est «une référence algérienne complète, au bénéfice des Algériens et des étrangers, en matière de production cinématographique et télévisuelle algérienne».

Cette plateforme, explique Mme Mechedal, «fournit un catalogue détaillé et des fiches techniques complètes sur les séries et les films algériens, avec, pour chaque production, le nom du réalisateur, la durée du film, la date de production, le casting, les vidéos promotionnelles et autres informations encore, qui la concernent». Elle comprend également, poursuit l'intervenante, «une base de données sur les acteurs, réalisateurs, techniciens et autres acteurs en activité dans les domaines du cinéma et la télévision algériennes, y compris leurs biographies, leurs parcours professionnels et les productions dans auxquelles ils ont pris part».

Outre la collecte et la documentation des données, cette plateforme couvre également l'actualité des séries et des films algériens, ou coproduits, leur assurant également un accompagnement et un suivi quant à leurs participations à divers festivals, récompenses, fonds de soutien, séances en coulisses, concours de casting, et autres.

Cette plateforme peut être consultée via le site «», «actuellement en cours de développement», explique encore Mme Mechedal, qui informe tous les artistes et les producteurs qui oeuvrent dans le 7e Art, (producteurs, acteurs, réalisateurs et autres professionnels), quelles que soient leurs orientations artistiques, de la possibilité d'y enregistrer leurs films et y déposer leurs données». Outre Mme Mechedal (journaliste qui s'intéresse au cinéma et aux séries télévisuelles) les producteurs de films, Mehdi Benbahou et le Camerounais résidant en Algérie, Youmbi Narcisse, ont également participé au lancement de cette nouvelle plateforme.