La romancière d'expression amazighe Zohra Aoudia rencontrera ses lecteurs après-demain, samedi, à la librairie «Libre pensée-Yahiaoui» située à la Nouvelle- Ville de Tizi Ouzou.

Il s'agira sans doute d'une rencontre littéraire exceptionnelle car la librairie en question est l'une des meilleures que compte la wilaya de Tizi Ouzou. Mais aussi par le fait que cette librairie soit située à proximité de l'université Mouloud-Mammeri, qui est un vivier du lectorat de livres écrits en langue amazighe, comme l'atteste le succès enregistré par les précédentes séances de ventes dédicaces ayant été animées par les auteurs d'expression amazighe dont celle de l'écrivain Aomar Oulamara dans le même espace. Ce dernier est pour rappel, l'un des auteurs d'expression amazighe les plus prolifiques, aux côtés d'Amar Mezdad. Ses romans ont, entre autres, pour titre:

«Akin i wedrar»,'' «' ‘Timlilit di 62», «Taseddarit», «Agadir n Roma», «Omaha Beach», «Ibardan n tissas», «Tagara n Yugurten»...

Pour sa part, Zohra Aoudia est l'auteure de deux romans en langue amazighe dont l'un a été primé et l'autre épuisé et a fait l'objet d'une deuxième édition en un temps record.

Le premier roman de Zohra Aoudia, qui animera une rencontre littéraire et une vente-dédicace samedi prochain, s'intitule «Tiziri». Il est sorti aux éditions «Achab» en 2021 avant d'être réédité en juillet 2023 par les éditions «Talsa».

Le roman a connu un grand succès. Le premier tirage a été épuisé en un temps record. Les qualités de ce roman sont multiples. En plus du style poétique de l'auteure et de l'émotion qu'il dégage, le thème traité est également l'un de ceux qui préoccupent le plus la société.

L'auteure a écrit son livre avec un courage remarquable en ne cédant point à l'autocensure ni au désir d'éviter de déplaire car Zohra Aoudia a dit des vérités crues qu'on a tendance à cacher ou à fuir afin de ne pas s'attirer des foudres. C'est cette pugnacité dans l'écriture qui a également plaidé en faveur de la réussite de ce premier roman préfacé par l'universitaire et auteur Said Chemakh, enseignant au département de langue et culture amazighes de l'université Mouloud-Mammeri.

Le succès obtenu par ce premier roman a poussé l'auteure à rebondir vite avec une deuxième fiction intitulée «Tadist yetswanaâlen» paru aux éditions «Imtidad», en janvier 2023. Aussitôt sorti, ce roman a eu également des échos positifs.

Il a fini par être primé. Il a, en effet, obtenu le deuxième prix «Mohand Akli Haddadou» du meilleur roman. Zohra Aoudia est venue allonger la liste des écrivaines d'expressios amazighes dont l'ainée est Lynda Koudache qui est l'auteure de deux romans: «Aachiw n tmes» et «Tamachahouts tanegarut» qui a obtenu le prix Assia-Djebar du meilleur roman. Zohra Aoudia est originaire de Aïn El Hammam.

Après avoir effectué des études supérieures à l'université Mouloud-Mammeri, elle s'est lancée dans l'enseignement secondaire. Elle est PES de langue tamazige au lycée «Abane Ramdane» de Tizi Ouzou. Elle partage son temps entre l'enseignement qu'elle exerce avec passion et l'écriture qu'elle pratique avec patience.