Une aubaine pour faire une immersion dans l'univers de l'écriture romanesque en langue amazighe. Zohra Aoudia a saisi cette opportunité, non seulement pour signer ses deux livres à ses lecteurs, mais aussi pour en parler.

L'auteure, jeune, mais prometteuse, car débordant de talent, a évoqué son premier roman «Tiziri», paru une première fois aux éditions Achab et réédité récemment aux éditions Talsa. Elle a également parlé de son deuxième roman «Tadist yettwanaâlen» (éditions Imtidad). Zohra Aoudia a d'abord tenu à saluer les efforts que fournissent les responsables et le personnel de la librairie Cheikh Multi-livres en faveur de la promotion du livre sous toutes ses formes. Après quoi, elle s'est étalée sur ses deux oeuvres.

Le premier roman de Zohra Aoudia, qui écrit en langue amazighe, a été publié chez Achab éditions en 2021 et a connu un réel succès en librairie.

Le livre a été épuisé en un temps record.

L'auteure a confirmé que son premier roman a obtenu un écho favorable auprès des lectrices et des lecteurs qui lui ont exprimé directement leurs impressions après lecture de ce livre dont le thème a trait principalement à condition de la femme dans notre société ainsi que sa lutte inlassable pour s'extirper de cette situation et de ce sort. Ce premier roman a été classé deuxième au Prix littéraire «Mohammed Dib» ainsi que du prix «Belaid Ath Ali». Zohra Aoudia raconte la vie de Tiziri, son personnage principal, depuis sa naissance.

Le destin de Tiziri est des plus tourmentés. Les difficultés ont commencé à sa naissance, voire avant même sa naissance.

Le lecteur en découvrira les causes en lisant ce roman. sa naissance, sa famille ne s'est guère réjouie car elle s'attendait à avoir un garçon. Bien que sa vie ait été une succession interminable de d'épreuves inextricables, elle s'est battue et les a surmontées grâce notamment à l'instruction. Ce roman aborde le harcèlement dont est victime la femme aussi bien dans sa famille que dans les différents endroits, dans la société, notamment sur les lieux de son travail. Il y a eu une période dans sa vie où Tiziri a décidé d'en finir en tenant même de se suicider avant qu'une sorte de déclic ne se produise.

Tiziri prend alors sa revanche sur son sort. Elle sort enfin de l'ornière dans laquelle elle était otage. Zohra Aoudia, lors de son intervention, a expliqué qu'elle veut transmettre un message aux lectrices, à travers ce roman: celui consistant à ne pas baisser les bras quelles que soient les épreuves de vie.

En 2023, la même écrivaine, qui est enseignante de tamazight au lycée Abane-Ramdane du centre-ville de Tizi Ouzou, publie «Tadist yetswanaâlen» (Grossesse maudite) aux éditions «Imtidad». Dans ce roman, qui ne ressemble pas au premier, les thèmes abordés sont nombreux. Zohra Aoudia y traite des sujets tabous.

En effet, Aoudia fait preuve d'une audace hors du commun dans son écriture. Elle n'hésite pas à mettre à nu des problèmes qui sont très souvent tus, malgré leur gravité et leurs conséquences désastreuses sur l'individu et la société.