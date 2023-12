Un jeudi riche en «promesses» d'emplois! L'actualité de cette fin de semaine a été marquée par la mise en valeur de trois grands projets créateurs de richesse et postes de travail. Il s'agit en premier lieu d'un très gros investissement algéro-russe porté par l'investisseur Barakat Salman. Ce dernier se lance à la conquête des industries lourdes à travers Raffineries et grandes usines ainsi que l' aluminium vert. Accompagnés du partenaire russe, ils ont été reçus par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun. Ils ont ainsi signé l'acte de naissance de ces deux mégacomplexes qui devront générer 7500 emplois. Le plus grand des deux projets de Barakat Salman et leü russes est l'usine d' aluminium vert de Aïn Temouchent. Une première en Algérie qui doit permettre de produire de «l'Alu» propre, c'est-à-dire à faible teneur en crbone.

Il utilisera les énergies vertes, à savoir les vents (éolien) et l'hydrogène vert dans son processus de fabrication. La capacité de production est d'un million de tonnes par an. Ce qui engendrera la création de 7500 emplois! Néanmoins, les deux parties ne comptent pas s'arrêter là puisqu'ils ont ramené dans leurs bagages un autre projet d'aussi grande importance. Ils envisagent de construire un complexe industriel intégré, pour les raffineries et les grandes usines. Ce complexe sera divisé en deux sections: une pour l'industrie sidérurgique et une section pour la production de pièces de rechange et de structures. 2.500 emplois sont attendus à travers cette usine. Ce partenariat algero-russe a reçu le soutien des Hautes autorités du pays. Le ministre de l'Industrie a fait part de sa satisfaction de cet investissement tout en demandant d'accélérer la cadence pour le lancement des travaux. Dans ce sens, il a insisté sur le fait d'achever toutes les formalités administratives auprès de l'Agence nationale de l'investissement pour lancer le projet. Aoun a aussi garanti aux deux partenaires que toutes les facilités seront accordées pour la concrétisation de cet investissement considéré d'un apport majeur pour l'industrie lourde en Algérie. Car, ces deux complexes devraient apporter de la grande valeur ajoutée à l'économie nationale, tout en permettant de lutter contre le chômage. Surtout que les 7500 emplois qu'ils vont générer sont des emplois directs, des milliers voir des 10 de milliers d'emplois indirects devraient naître de ce partenariat. Cela est d'autant plus vrai qu'il s'agit de produits qui peuvent être considérés comme des matières premières qui ouvrent la voie à d'autres industries. De bon augure pour le «made in bladi» est surtout de l'espoir pour nos jeunes à la recherche d'un emploi et d'un avenir dans leur pays. Ce qui démontre le dynamisme que connaît l'économie nationale ces dernières années résultant de la stratégie de relance industrielle prônée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. D'ailleurs, pendant que Aoun recevait le partenaire russe, on apprend du côté de la Foire de la production algérienne que le géant sud coréen, Samsung, a fait son retour en force dans le pays. Lui aussi s'est mis au diapason de cette stratégie industrielle en lançant en 2023 trois unités de production en Algérie: les téléviseurs (mars), les machines à laver (juin) et les réfrigérateurs (début décembre). «a compagnie de l'électroménager Samsung Electronics-Algérie compte réaliser, avec son partenaire algérien Sinova, une nouvelle unité de production de climatiseurs et autres types d'appareils dans la wilaya de Sétif au cours de l'année 2024», indique Mohamed Amine Kalache, responsable du marketing auprès du bureau de représentation de la compagnie coréenne en Algérie.

Cette usine doit porter le nombre d'emplois directs créés de 1000 actuellement à 4000 emplois d'ici fin 2025», précise le même responsable. Il s'agit l'un d'un exemple concret des fruits de la relance industrielle initié par le président Tebboune. Rien que ces trois projets vont générer 10 emplois à l'horizon 2025. Ils ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan d'un tissu industriel qui est en train d'être mis en branle. Un petit tour à la foire de la production algérienne qui s'est tenue, jusqu'à aujourd'hui, à la Safex permet de constater de visu ce dynamisme avec le retour de certaines marques et l'arrivée de nouvelles qui se sont lancées dans l'aventure du «made in Algérie». Une belle symphonie est en train d'être jouée. L'objectif du million d'emplois crée d'ici 2025 semble plus que jamais à portée de main...