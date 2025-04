Des marques automobiles prestigieuses et de grande renommée mondiale sont en phase de négociation en vue de s’implanter en Algérie. Plus d’une douzaine de marques automobiles ont, ainsi, affiché leur ambition d’implanter des projets de construction automobile dans le pays. Attirées par le nouveau cadre réglementaire des investissements et l’amélioration du climat des affaires, sans compter les dispositifs d’incitations concédées par le gouvernement, ces compagnies, dont certaines sont condamnées à recourir aux fameuses co-localisations, comptent bien décrocher des projets d’envergue dans le pays. Les contextes géo-économiques et géopolitiques ayant largement basculé, ces dernières années, dans les contrées jadis considérées comme des Eldorado fleurissants. D’ores et déjà, le secteur de l’industrie nationale, qui a été destinataire de demandes officielles d’investissements dans la construction automobile et composants, a vu certains de ces projets se concrétiser sur le terrain. C’est le cas du constructeur sud-coréen Hyundai, qui vient de signer un accord de principe avec le ministère, en vue de l’intégration directe de fourniture de composants, simultanément avec le lancement de la production. L’accord en question implique un engagement solennel d’accompagnement simultané et immédiat de la fabrication des pièces de rechange, concourant à un renforcement progressif du taux d’intégration dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Hyundai n’est pas le seul opérateur automobile mondial à s’intéresser de près à l’investissement en Algérie. Great Wall, qui est déjà très avancé dans le montage de son affaire, semble décidé à aller jusqu’au bout avec des investissements importants à la clé. Implanté dans la wilaya d’Aïn Defla, le géant chinois vient de lancer les travaux de son usine dans cette wilaya, avec, à la clé, deux modèles à fabriquer et à commercialiser en Algérie. L’autre investisseur est le constructeur chinois JAC qui a annoncé, au cours du mois de février écoulé, avoir achevé la construction de son usine dans la wilaya d’Aïn Témouchent. Dans une première étape, JAC devra disposer d’une capacité de production annuelle de 100 000 véhicules, dont 40% seront destinés à l’exportation. Le taux d’intégration sera établi aux alentours de 30%. Il y a également le géant italien Stelantis qui reste un modèle important de réussite avec la commercialisation de la Fiat, dans différentes versions en Algérie. Cela dit, l’Etat compte bien aboutir à la concrétisation de sa stratégie d’augmentation du taux d’intégration, avec le développement de modèles de partenariats types comportant des clauses équitables et alléchantes pour les partenaires étrangers. Avec une telle approche, l’Algérie s’inscrit désormais dans une stratégie exhaustive, visant à faire partie de la chaîne de valeur mondiale de la construction automobile et à devenir un centre régional de production et de distribution des composants automobiles. Cela passe, inéluctablement, par l’adoption d’un modèle nouveau et progressif de construction durable et intégrée, impliquant le passage d’une industrie d’assemblage vers une industrie de fabrication renforcée des différents composants automobiles, jusqu’au renforcement du potentiel exportateur. Avec un besoin exprimé de pas moins de 500 entreprises activant dans la fabrication de pièces de rechange, l’Algérie entame une véritable sprint afin de combler le déficit actuel, étant donné qu’il n’existe que 120 unités de production de composants automobiles activant dans le secteur. Il est important de souligner, dans ce contexte, cette nouvelle collaboration avec une société italienne, dans le cadre de la mise en place d’unités pour la transformation de matériaux plastique automobile. Il est également prévu la mise en place d’un centre de conformité de certification et de testage des pièces produites en Algérie.

Il n’est pas exclu qu’une industrie automobile d’envergure prenne acte en Algérie, sous l’impulsion de ces investissements croissants dans le secteur, favorisés par des mesures d’encouragement et des facilitations importantes au profit des opérateurs économiques nationaux et étrangers.