L'année 2023 aura été riche en matière d'investissement à Béjaïa. Les chiffres fournis par les instances concernées l'attestent à bien des égards. Alors que le taux d'avancement des travaux d'aménagement de la zone industrielle d'El Kseur -El Maten, d'une superficie de 175 ha, a atteint 98% et devraient être livrés d'ici peu, on peut allègrement espérer la concrétisation rapide de tous ces projets réceptionnés et initiés dans le cadre de la nouvelle réglementation visant à libérer l'investissement et créer une plus-value à l'économie nationale et l'économie locale. À l'horizon, plus de 3 200 nouveaux postes d'emploi seront créés. Le secteur industriel arrive en tête avec 79 dossiers d'investissement. Celui du transport comprend 47 dossiers d'investissement. Dans le bâtiment et les travaux publics (Btph), on note 27 demandes, quant au tourisme 5 demandes d'investissements ont été effectuées et les dossiers réceptionnés. Ces chiffres nous ont été fournis par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (Aapi), qui précise, la réception de 5 demandes d'investissement dans le domaine des services, ne sont pas de la poudre aux yeux. Le montant de 24 milliards de DA consacré à cet effet, comprend également les projets inscrits dans le secteur de l'agriculture, avec 4 dossiers seulement, a-t-on révélé lors d'une réunion de travail sur le dossier de l'investissement et du foncier industriel tenue au siège de la wilaya. Les assiettes foncières prévues au niveau de la zone industrielle d'El Kseur devraient être distribuées prochainement aux porteurs de projets.