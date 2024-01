Le secteur du commerce électronique et du e-paiement connaissent une avancée importante en Algérie. Selon un rapport publié par le Groupement d'intérêt économique monétique (GIE monétique), près de 4 milliards de dinars (3,9) de transactions ont été enregistrées durant l'année 2023, correspondant à une valeur de plus de 31,5 milliards DZD. Cela contrairement à 2022, le nombre de transactions de paiement par voie électronique enregistré était de plus de 2,7 millions d'opérations, correspondant à une valeur totale de près de 20 milliards de dinars (19,3 milliards de dinars). Par ailleurs, le mois de décembre 2023 a enregistré le niveau le plus élevé d'opérations de paiement au cours de l'année, avec 401 389 transactions réalisées via les terminaux de paiement électronique, pour une valeur de plus de 3,1 milliards de dinars. Avec 475 web marchands adhérents au système de paiement en ligne par carte interbancaire et actifs sur la Toile, le nombre global des transactions, depuis le lancement du paiement sur Internet en 2016, est passé à 37 309 457 enregistrant une valeur de plus de 67,3 milliards DZD de transactions. Pour ce qui est de l'année 2023, le nombre total de transactions par paiement en ligne, correspond à plus de 15,3 millions. Pour l'année 2024, la GIE monétique table sur une hausse du nombre des web marchands pour atteindre 1000 adhérents au dispositif de paiement électronique. Cette hausse des transactions en ligne correspond aussi à une hausse du nombre de cartes de paiement électronique en circulation, à fin décembre 2023. Selon le GIE monétique, le nombre des cartes en circulation s'élève à plus de 16,5 millions de cartes bancaires, à savoir 4 022 203 de cartes interbancaires (CIB) et 12 487 304 de cartes d'Algérie poste Edahabia. Cela correspond aussi à une évolution notable, en matière de moyens et de logistiques mises à profit de la clientèle et des différents usagers. Il s‘agit du nombre global des automates interbancaires en exploitation ATM (Automated Teller Machine) qui est passé de 3 640 à 3 847 à décembre 2023. Quant au nombre total des distributeurs automatiques de billets (DAB), ils sont passés de 46 263 en 2022 à 53 191 unités à décembre 2023. Une avancée appréciable qui reste, cependant à consolider davantage, pour soutenir les efforts et les programmes en cours dans le secteur du e-paiement et du commerce en ligne. De manière globale, les chiffres de la GIE monétique font l'impasse sur les différentes transactions électroniques qui font fi du système officiel bancaire national, en ayant recours aux cartes bancaires virtuelles et même les cartes bancaires étrangères, en circulation sur le marché électronique algérien. Pour ce qui est des distributeurs automatiques de billets (DAB), le nombre de retraits a dépassé les 174,4 millions de transactions, pour une valeur estimée à 3,262 milliards de dinars. Cela correspond aussi à une hausse du parc des distributeurs DAB en exploitation, qui est passé de 3 640 appareils en service à fin 2022, à 3 847 appareils actifs à fin décembre 2023. Mis à profit des clients en système intra-bancaire, le paiement mobile a réalisé des performances en matière de fonds transférés en P2P totalisant près de 242 milliards de dinars (241 073 627 614,25 DA) pour un nombre de transactions correspondant à près de 18 millions (17 841 108). Quant au nombre de transactions par mobile, on notera plus de 4 millions d'opérations (4 156 252), pour un montant global de près de 3 milliards de dinars (2 976 275 265,09) durant le mois de décembre 2023. De manière globale, les grands facturiers, notamment la Société algérienne de l'eau, Sonelgaz et Algérie télécom, sans compter les opérateurs de téléphonie mobile, les compagnies d'assurance et le transport aérien.