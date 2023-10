L'acte final vient d'être signé. Il met définitivement fin à la longue tricherie. Il est d'autant plus sans appel que celui-ci porte l'estampille de la récupération, à tout prix, du foncier industriel n'abritant pas de projets. Il est, certes, attribuable aisément, dans le cadre des facilités incluses dans les alinéas fixés par la politique liée à la relance de l'économie nationale, mais il est également facilement récupérable, à la faveur d'un léger relâchement relevé chez le bénéficiaire, observant des lenteurs quant à lancer le projet pour lequel il s'est engagé. Les indus investisseurs, eux, font l'objet de la traque enclenchée par la direction de l'industrie. Cette institution, jouant un rôle prépondérant dans l'étude des projets d'investissement, est passée à l'action, faisant sienne «le foncier est accordé aux véritables porteurs de projets». Simultanément, elle a lancé la grande opération portant le sceau de l'assainissement de la situation, en écartant ces faux investisseurs ayant usé et abusé des facilités accordées par l'État pour sévir et bénéficier d'importants lopins de terrains pour les clôturer et les laisser en l'état, sans se lancer ni lancer les projets qu'ils ont déposés auprès des instances en charge de cette question. Jusqu'ici, une superficie égale à 406 hectares a été récupérée. Elle a été arrachée par la force de la loi des mains de ces indus investisseurs, qui se sont déclarés en tant qu'investisseurs alors qu'il n'en est rien, hormis le fait de bénéficier d'importantes surfaces pour les inscrire à leurs noms afin d'observer une certaine «hibernation» en se cachant pendant de très longues années, croyant qu'ils feront l'objet d'omission et sévir au moment opportun et tenter le coup qu'ils espèrent, enregistrant ces parcelles de terrains à leurs noms ou encore aux noms des membres de leurs familles ou encore de leurs progénitures. Par ailleurs, ces faux investisseurs avancent très souvent de fallacieux prétextes qu'ils trouvent à chacune des opérations de contrôle exigeant des comptes sur le sort réservé à ces investissements qui ne sont jamais lancés. Certains pseudo investisseurs n'ont même pas froid aux yeux en se présentant, sans rechigner, dans les locaux des institutions de l'état, sollicitant leur intervention afin de procéder à la régularisation administrative de ce foncier dont ils ont bénéficié. La nouvelle stratégie économique est d'autant plus explicite qu'elle inscrit le foncier comme une priorité à prendre en charge. Ce dernier est attribuable selon le mérite, en plus de le mettre à la disposition des porteurs de projets ne trichant aucunement. Catégoriques sont, dans tous les cas, les responsables locaux en charge du suivi du foncier industriel. Ce dernier est à attribuer aux véritables investisseurs se retrouvant contraints d'attendre de longues années la «libération» des terrains «conquis» par des indus investisseurs en usant d'une certaine malice totalement débusquée par les dernières transmutations opérées en vue d'encourager l'investissement et la production locale. C'est ainsi que l'on a d'ores et déjà tranché définitivement cette lancinante problématique. Ces assiettes récupérées sont d'autant plus importantes qu'elles seront accordées à ces investisseurs ayant postulé afin d'implanter leurs projets pour lesquels ils se sont engagés réellement. Ces derniers ont à même affirmé et réaffirmé leur volonté de créer la richesse en créant des dizaines de postes d'emplois dans de nombreux créneaux comme l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, l'hydraulique, la sidérurgie et autres activités névralgiques à lancer dans le cadre du soutien à l'entreprise. L'enjeu est d'autant plus de taille que l'on a pris toutes les dispositions nécessaires visant la facilitation des formalités à accomplir par les investisseurs, mais force est de constater le durcissement du ton vis-à-vis de ces investisseurs qui n'ont d'investisseurs que le nom, ces derniers sont, d'emblée, rattrapés par leur tricherie qui n'aura que peu duré. «La moindre résistance équivaut à des poursuites judiciaires pouvant valoir des peines d'emprisonnement à ces faux investisseurs qui ont détourné d'importantes surfaces au nom de l'investissement», a-t-on fait savoir. On ne badine donc plus avec la réglementation, celle-ci est explicite, notamment dans le volet lié à l'industrialisation dans le cadre de la relance, vaille que vaille, de ce segment économique tant porteur. La wilaya d'Oran est, certes, touristique par excellence. Elle est également à vocation agricole et industrielle. Outre l'imposant pôle pétrochimique qu'elle abrite à Bethioua et Arzew, elle sert également de siège important abritant des zones industrielles et d'activités éparpillées un peu partout, comme Hassi Ameur et Bir El Djir, à l'Ouest comme Es Sénia, El Karma, Mahdia, El Hamoul, Tafraoui, Oued Tlélat, en plus de plusieurs autres qui seront ouvertes prochainement dans plusieurs autres localités, comme Sidi Benyebka. Cette wilaya connaît une dynamique sans précédent dans le secteur de l'industrie, hors celui de la pétrochimie, ce qui a permis l'émergence et le développement de centres d'intérêt dans divers domaines, notamment dans les créneaux sidérurgique, mécanique, alimentaire et pharmaceutique. Ces industries ont favorisé la promotion de la sous-traitance industrielle comme elles ont contribué au renforcement de la place économique et commerciale de la capitale de l'Ouest à l'échelle du pays et du Bassin méditerranéen. Ainsi, des milliers de postes d'emploi ont été créés, notamment pour les diplômés des universités et des instituts de formation professionnelle. La politique de substitution des importations par des produits locaux, l'encouragement des opérations d'exportation hors hydrocarbures adoptées ces dernières années par les pouvoirs publics et les facilités accordées, dans ce cadre, aux investisseurs nationaux et étrangers, ont encouragé la création de grands projets industriels dans la wilaya. Cette dernière se distingue par sa situation stratégique sur la rive sud-ouest de la Méditerranée, ses potentialités économiques et commerciales, et ses infrastructures disponibles, notamment ses réseaux routier et ferroviaire, ses trois ports, et son aéroport international.