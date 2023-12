Tout arrive à point pour qui sait attendre. C'est le cas du projet de production de 1000 MW d'énergie solaire photovoltaïque «Solar1000 MW» qui vient de franchir, lundi, le cap de l'ouverture des plis relatifs aux offres financières concernant l'appel d'offres national et international, sous la houlette du Groupe Sonelgaz. La commission chargée de cette opération a tranché: 41 offres sur 43 soumises par des entreprises nationales et étrangères ont été validées. Il faut savoir que 43 offres techniques ont été proposées dans le cadre de cet appel d'offres. Lors de la séance d'ouverture des plis des offres techniques, 5 soumissionnaires algériens dont des Groupes algériens en partenariat avec des étrangers ayant proposé 13 plis ont été retenus au même titre que 11 soumissionnaires de quatre nationalités (chinoise, turque, italienne et émiratie). Le projet porte sur la réalisation de cinq stations dans cinq wilayas d'une capacité allant de 50 à 300 MW, outre la réalisation du réseau de transport reliant chacune de ces stations au réseau national d'électricité. Il concernera les Wilayas d'El Oued, Touggourt, Ouargla, Laghouat et Béchar, avec un réseau de transport les liant au réseau électrique. Le projet de production de 1000 MW d'énergie solaire photovoltaïque «Solar1000 MW» s'inscrit dans le cadre du programme de production de 15 000 MW d'électricité solaire photovoltaïque à l'horizon 2035, initié par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce projet phare tentaculaire, s'étend de la généralisation, au titre de la lutte contre le gaspillage, de l'éclairage performant dans le secteur du bâtiment, à un partenariat stratégique avec des partenaires étrangers, pour la mise en oeuvre d'un Plan national de l'hydrogène, notamment «vert», jusqu'à l'évaluation fine et cartographiée des potentiels réalisables au titre de chaque filière: solaire, éolien, géothermie, valorisation énergétique des déchets, et, à moyen terme, la filière nucléaire, en tant que source vierge de toute empreinte carbone pouvant figurer au mix énergétique à partir de 2035. Les feux sont passés au vert depuis la validation des 77 offres pour la réalisation de 20 000 MW d'énergie solaire.

Ce projet de production de 2 000 mégawatts (MW) d'électricité solaire photovoltaïque a en effet passé le cap de l'ouverture des plis de l'appel d'offres national et international. La commission chargée de cette opération a tranché: 77 offres techniques sur 90 soumises par des entreprises nationales et étrangères ont été validées le 24 juillet dernier. Il consiste en la réalisation de quinze centrales solaires photovoltaïques, à travers 12 wilayas, avec une puissance unitaire qui varie entre 80 et 220 MW, outre la réalisation d'installations de raccordement au réseau d'électricité. La production d'énergie doit cependant occuper une place centrale à partir de l'hydrogène. À ce propos, la production de l'énergie à partir de l'hydrogène vert serait un remarquable coup d'accélérateur pour sortir le pays de la dépendance chronique à son secteur pétro-gazier et faire un grand saut vers les énergies propres. Le pays en a les moyens. Doté d'un exceptionnel potentiel solaire, il est bien placé pour produire de l'hydrogène vert et à des coûts très compétitifs, de surcroît. «Grâce à son potentiel considérable en énergie solaire, ses importantes ressources en gaz naturel et les infrastructures de distribution associées, l'Algérie est bien placée pour produire l'hydrogène vert et éventuellement bleu (à partir du gaz naturel avec capture et stockage de carbone) à des coûts très compétitifs», avait indiqué, le 23 avril 2022, le Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, Noureddine Yassaâ. À ce propos, l'Algérie et l'Union européenne (UE) ont convenu, lors de la réunion du Dialogue politique de Haut niveau dans le domaine de l'énergie, tenue en octobre dernier d'un nouveau programme de coopération pour soutenir le développement des énergies renouvelables d'une valeur de 15 millions d'euros.

Les perspectives de coopération dans le domaine de l'hydrogène renouvelable ont également été discutées lors de cette réunion qui s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre du Mémorandum d'entente (MoU) sur le partenariat stratégique entre l'Algérie et l'UE dans le domaine de l'énergie, signé à Alger en 2013. Les jalons de la réussite de la transition énergétique du pays sont posés...