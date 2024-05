Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, depuis Turin, l'engagement de l'Algérie de renforcer son rôle en tant que fournisseur fiable d'énergie à l'échelle mondiale, à travers des investissements colossaux en matière d'exploration, de production et d'infrastructures de transport de gaz, en vue d'assurer une sécurité énergétique et répondre à la demande croissante, avec un programme d'investissement de plus de 52 milliards de dollars. Il intervenait à l'occasion de son déplacement, suite à l'invitation du ministre italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, pour participer à la conférence ministérielle du G7 sur le climat, l'énergie et l'environnement. La participation de l'Algérie témoigne de l'engagement du pays de contribuer aux efforts internationaux en matière de lutte contre le changement climatique et de promotion de la durabilité environnementale.

La présence de l'Algérie à cette assemblée souligne l'importance accordée par les pays du G7 à la coopération avec les nations partenaires, pour relever les défis mondiaux liés au climat et à l'énergie. Ce colloque, qui s'inscrit dans la continuité des précédentes initiatives du G7 dans les domaines précités, vise à renforcer la coordination internationale pour faire face aux crises climatiques, à la perte de biodiversité et à la pollution, tout en favorisant un système énergétique sûr, durable et abordable. du groupe des sept pays les plus industrialisés (G7), a vu la participation des ministres de l'Énergie, du Climat et de l'Environnement du groupe, notamment ceux du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi qu'un représentant de l'Union européenne (UE), d'autres pays invités, de nombreux responsables, experts et P-DG de différentes entreprises énergétiques mondiales, européennes en particulier, note un premier communiqué du département dirigé par Mohamed Arkab. «Les travaux de cette réunion ministérielle s'inscrivent dans la continuité des travaux du G7 dans les domaines du climat, de l'énergie et de l'environnement, à l'instar de la dernière réunion, l'année dernière, à Sapporo (nord du Japon), sous sa présidence, afin de raffermir les liens stratégiques entre les choix énergétiques et les politiques climatiques et environnementales, afin de relever les différents défis mondiaux», souligne le même document. L'accent a été mis sur la nécessité de renforcer l'interconnexion et la complémentarité des mesures prises collectivement par les pays participants. Dans ce sillage, l'Algérie, en tant que pays méditerranéen, joue un rôle crucial dans ces discussions. Elle est appelée à partager son expertise en matière d'approvisionnement énergétique et de développement des énergies renouvelables, tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'Italie, en particulier, est mise en avant pour sa capacité à catalyser la croissance durable dans la région méditerranéenne. Le jour du déplacement du ministre Akrab, les responsables de la Sonatrach ont poursuivi la conquête du marché africain. La firme pétrolière s'est associée, lundi dernier, à la société américaine Hecate Energy Global Renewables (HGR Energy). Un protocole d'entente a été, en effet, signé entre les premiers responsables des deux parties. Le communiqué sanctionnant la cérémonie de signature précise que la résolution vise à conduire conjointement une étude de faisabilité de la mise en oeuvre d'un projet de production d'énergie renouvelable en Algérie. Cette nouvelle alliance n'est pas la seule. La compagnie Sonatrach s'allie à Baker Hughes, l'entreprise parapétrolière américaine de technologie énergétique, qui fournit des solutions aux clients du secteur de l'énergie et de l'industrie dans le monde entier. Les deux parties cherchaient de nouvelles perspectives dans le domaine des hydrocarbures, en Algérie. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu, le même jour, par le ministère de l'Énergie et des Mines.