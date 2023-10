Algériens et Tunisiens mettent les bouchées doubles pour instaurer un régime préférentiel d'échange commercial aux frontières. Alors que le volume des échanges commerciaux, hors secteur hydrocarbures, entre les deux pays a augmenté de 54% au cours des sept premiers mois de l'année en cours, voilà qu'a lieu la première rencontre commune algéro-tunisienne portant sur l'appui des échanges commerciaux aux zones frontalières.

«Le développement économique et la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays», tel est l'intitulé de ce rendez-vous qu'accueille, encore aujourd'hui, la wilaya d'El Tarf jumelée pour l'occasion avec le gouvernorat de Jendouba.

Une importante brique s'ajoute ainsi à l'édifice de partenariat, déjà fort, entre les deux pays. Rappelons qu'à l'occasion de la réunion du Forum économique d'affaires algéro-tunisien, en octobre dernier, le chef du gouvernement tunisien Ahmed Hachani avait appelé à la formation d'un groupe de travail conjoint pour commencer à construire un accord commercial préférentiel entre les deux pays, «et à tenir une réunion technique du groupe de travail tuniso-algérien pour étudier la création d'une zone franche à la frontière avec l'Algérie». Il a eu également à insister sur l'établissement de partenariats efficaces tout en bénéficiant des opportunités et capacités disponibles et préférentielles dans les deux pays. Il s'était en outre engagé à «fournir les facilités et incitations nécessaires pour garantir les meilleures conditions d'investissement, afin d'assurer le succès des projets dans divers secteurs prometteurs».

Le président du Conseil de renouveau économique algérien (Crea), Kamel Moula a eu, pour sa part, à affirmer que les hommes d'affaires algériens aspiraient à une nouvelle dynamique de coopération avec les entreprises tunisiennes, l'objectif étant la promotion des échanges commerciaux et le renforcement des investissements dans les deux pays. Concrétiser pareille ambition a pour préalable une intensification des efforts pour lancer des initiatives de coopération et de partenariat, avait indiqué Moula qui avait cité, à ce propos, un accord de coopération entre son Conseil et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) à même d'oeuvrer à exploiter les opportunités offertes aux entreprises des deux pays.

Pour sa part, le président de l'Utica, Samir Majoul avait proposé le lancement d'un forum d'affaires tuniso-algérien «permanent» annuel dont la tenue se fera en alternance entre les deux pays, afin de l'ériger en «cadre optimal pour débattre de l'action économique conjointe et les questions y afférentes, en plus de fixer des stratégies en matière d'investissement». Il avait, également, plaidé pour «l'encouragement des investissements conjoints en permettant aux opérateurs des deux pays d'investir librement dans tous les secteurs économiques et de se concentrer sur les secteurs à haute valeur ajoutée».