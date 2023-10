Le ministre de l’Énergie prendra part, aujourd’hui, à la 25e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (Cgef), programmée en Guinée équatoriale. Cette rencontre est annonciatrice d’un évènement de premier plan : le 7e Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz qui sera organisé par l’Algérie, l’an prochain. Alger « capitale mondiale du gaz» en 2024 ! Un rang que « El Mahroussa » aura à assumer alors que le pays qui s’apprête à siéger au sein du Conseil de sécurité de l’ONU sera sous les feux de la rampe. L’Algérie, il faut le souligner, figure parmi les cinq principaux producteurs mondiaux de gaz (en compagnie de la Russie, de l’Iran, du Qatar et du Venezuela). Un « bloc énergétique » qui contrôle 73% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, 43% de la production commercialisée, 55% des exportations par gazoduc et 50% des exportations de GNL. De quoi débattront ses membres aujourd’hui ? Les ministres membres du Forum examineront, lors de cette réunion, la situation du marché gazier international et ses perspectives à court, moyen et long terme, en vue de garantir la stabilité et la sécurité de l’offre et de la demande sur les marchés mondiaux du gaz naturel, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de l’Énergie et des Mines qui a fait état de discussions autour des préparatifs pour la tenue du septième Sommet des chefs d’État et de gouvernement de cette organisation en Algérie en 2024. Il faut rappeler que le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab avait reçu, le 7 août dernier, à Alger, le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf), Mohamed Hamel dans le cadre des préparatifs en cours du 7e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de cette organisation. Le gaz naturel qui s’est imposé comme moyen dans le développement durable et la transition énergétique, est de plus en plus convoité par les pays industrialisés, européens, notamment il faut le souligner. À ce propos, l’importance du Forum pour formuler et proposer les meilleures solutions dont le monde a besoin pour sa sécurité énergétique à long terme et pour redonner au gaz naturel sa juste place en tant qu’énergie clé pour le développement durable et la transition énergétique, avait été mise en évidence par le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab lors la 24e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz, qui s’est tenue le 25 octobre 2022 au Caire, en Égypte. La 25e réunion ministérielle du Forum offre l’occasion d’échanger des points de vue et d’explorer les moyens de renforcer le Forum. Elle permet également de réaffirmer le rôle essentiel du gaz naturel en tant que catalyseur de la transition énergétique et du développement durable, note le document du Département ministériel du successeur de Abdelmadjid Attar. Il faut signaler qu’elle intervient dans un contexte de plongeon des prix du pétrole inquiétant. Au point de faire réagir l’Opep+.