Les cours de l'or noir ont perdu de leur superbe. Ils évoluaient sous la barre des 80 dollars, hier, en cours d'échanges. Les pays producteurs dont l'Algérie, qui tirent l'essentiel de leurs revenus de leurs ventes d'hydrocarbures sont préoccupées par cette situation. Les prix du pétrole ont tendance à évoluer en dents de scie. Tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, ils n'ont pas cessé de faire du yoyo. Le moindre rebond est souvent accompagné par des reculs significatifs. Une instabilité chronique qui les a conduits à un niveau qui constitue une cote d'alerte. Suffisamment en tout cas pour déclencher une riposte qui devrait les revigorer. L'Algérie est sur le qui-vive. L'éventualité d'une prolongation de la réduction volontaire et supplémentaire de la production algérienne de pétrole brut, au-delà de mars 2024, est sur le tapis.

L'Algérie est prête à poursuivre la baisse de sa production pétrolière au-delà du 31 mars prochain, en concertation avec les autres pays de l'Opep+, afin de faire face aux évolutions du marché international, a indiqué jeudi le ministère de l'Énergie et des Mines dans un communiqué. «Au-delà du 31 mars 2024 et en concertation avec ses partenaires de la Déclaration de Coopération (DoC), l'Algérie est disposée à tout moment à poursuivre l'effort additionnel et à prendre les dispositions nécessaires supplémentaires si les conditions du marché pétrolier le réclament», stipule le document. L'Algérie avait décidé lors de la 36e réunion ministérielle de l'Opep+, tenue le 30 novembre dernier par visioconférence de procéder à une réduction volontaire supplémentaire de 51 000 barils/jour, à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à fin mars prochain. Sa production est ainsi passée à 908 000 barils/jour durant le premier trimestre de l'année 2024. Cette décision s'ajoute à la précédente réduction volontaire de 48 000 barils/jour, annoncée en avril 2023, en vigueur jusqu'à fin décembre 2024.

«La mise en oeuvre de cette décision témoigne de l'engagement continu de l'Algérie envers la stabilité et l'équilibre du marché pétrolier mondial», soulignaient les services du département de Mohamed Arkab. Autant de déclarations émises lors de la tenue par visioconférence, le 1er février, des travaux de la 52e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi Opep et non Opep (Jmmc). Un rendez-vous auquel a pris part le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. De quoi a-t-il été question? «Les ministres ont discuté de la situation actuelle du marché pétrolier mondial et de ses perspectives à court terme», a fait savoir le département du successeur de Abdelmadjid Attar.

Les membres du Comité ont également évalué le respect des engagements de limitation de la production des pays de l'Opep+ pour le mois de décembre 2023. «Les pays de l'Opep+ surveillent, attentivement et de manière constante, l'évolution du marché pétrolier international, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur ses fondamentaux», a indiqué Mohamed Arkab à l'issue de cette rencontre. «Les décisions prises le 30 novembre dernier, tant de manière collective qu'individuelle, visant à ajuster la production des pays de l'Opep+ au cours de l'année en cours, sont destinées à atténuer les distorsions entre l'offre et la demande, en vue d'atteindre l'équilibre et la stabilité du marché pétrolier», affirme le ministre. L'alliance avait annoncé ce jour-là, comme il était attendu, de nouvelles coupes de sa production. Près de 900 000 barils par jour supplémentaires ont été retirés du marché. Comment se comportaient les cours, hier, après cette réunion de l'Opep+? Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril reculait de 33 cents vers 14h30 pour s'échanger à 78,37 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate, pour livraison en mars régressait de son côté de 46 cents à 73,36 dollars. La «saignée» se poursuivait...