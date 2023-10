Faisant le point sur l'évolution de l'activité commerciale, au 4e trimestre 2022, l'enquête de l'Office national des statistiques, relève, selon l'opinion des grossistes, une certaine stabilité, alors que les détaillants, notamment ceux de la droguerie, quincaillerie, appareils électroménagers et parfumerie ainsi que ceux des machines et matériels, font le constat d'un recul, ce qui renseigne clairement sur la maîtrise dans le volet de l'approvisionnement traduit par la situation des grossistes, alors que le commerce de détail demeure tributaire de plusieurs facteurs tels que la lenteur dans les délais d'approvisionnement, l'éloignement des sources d'alimentation, ainsi que les formalités d'acquisition des marchandises, jugées trop longues. Pour les grossistes, la majorité s'est approvisionnée auprès du secteur public et privé, alors que les détaillants se sont plus rabattus sur le secteur privé. Autrement dit, la stabilité enregistrée auprès des premiers découle forcément de la diversification des sources d'approvisionnement, et renforcer leur position de fournisseurs, ce qui a affecté de façon claire, le volet de l'écoulement. Toutefois, cette dernière demeure tributaire des effets de la consommation et, par conséquent, du pouvoir d'achat des citoyens. Sur le terrain, les grossistes comme les détaillants, sont parvenus à satisfaire les commandes à hauteur de 50% par rapport aux besoins exprimés, notamment pour les combustibles et les lubrifiants, l'agroalimentaire et le textile, ce qui reflète les effets de la régulation du marché engendré par la relance de la production nationale et de la distribution. à cela s'ajoute, selon l'enquête de l'ONS, une hausse des prix de vente, notamment pour les matières premières et demi produits, comparativement au trimestre précédent. Une hausse qui peut s'expliquer, entre autres, par les ruptures de stocks induites par les problèmes d'approvisionnement. Il faut dire que cette situation de l'activité commerciale reflète également la fin de l'exercice et le début de la période des bilans annuels, ce qui explique en partie un recul de la demande des produits commercialisés, notamment pour les grossistes, alors que pour les détaillants, l'activité demeure stable et s'accompagne généralement, à cette période de l'année, d'une hausse des prix de vente. En somme, la différence entre les deux domaines d'activité réside dans le volume des engagements financiers et notamment dans les capacités d'écoulement. Hormis le fait que les grossistes, comme les détaillants, disposent de leurs propres moyens de transport, les premiers jouissent de plus fortes capacités d'écoulement que les seconds, et par conséquent, aboutissent à une meilleure maîtrise de leur trésorerie. Cela étant, selon l'ONS «l'état de la trésorerie est jugé normal selon la plupart des grossistes et de près de 70% des détaillants. Plus de 35% des grossistes et près de 39% des détaillants ont recouru à des crédits bancaires et la plupart n'a pas eu de difficultés à les contracter». C'est précisément à ce niveau qu'apparaissent les effets et l'importance de l'accompagnement de l'État, traduit par de nouvelles dispositions visant à réguler le marché et octroyer aux commerçants les moyens de stabiliser leurs activités, et répondre aux besoins de la consommation. Cependant, il va sans dire que dans cette situation, qui fait l'objet de profonds changements inhérents à la relance économique, la restructuration du secteur nécessite une durée d'adaptation aux nouveaux mécanismes de fonctionnement. C'est dans cet ordre d'idées, que pour le prochain trimestre, «les grossistes prévoient une baisse de l'activité, tandis que les détaillants déclarent une stabilité. Par ailleurs, les deux types de commerçants enquêtés présagent une hausse des prix de vente pour le prochain trimestre».