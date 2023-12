«La nouvelle carte des investissements contribuera au renforcement de l'économie locale et nationale» a indiqué M. Zoubir Saheli, expert au Centre National d'Etudes et d'Analyses de la Population et du Développement (Cneaped). Ce dernier intervenait en marge de la réunion de présentation de la nouvelle carte d'investissements tenue au siège de la wilaya. L'expert du Cneaped a estimé que «cette carte contient des opportunités d'investissement locales et des avantages compétitifs pour l'investissement dans divers secteurs». Ce qui est de nature à «satisfaire la demande et les souhaits de tout investisseur national ou étranger qui peut connaître tous les détails grâce à la carte», a relevé le même responsable.

Compte tenu de l'importance des projets d'investissement dans les différentes communes de la wilaya et dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations des autorités supérieures du pays relatives à la promotion des investissements nationaux, à la valorisation des capacités locales et au renforcement du rôle économique des communautés locales, une réunion de coordination a été consacrée à la présentation de la méthodologie et des objectifs de l'étude d'élaboration de la carte régionale des opportunités et composantes d'investissement dans toutes les communes. Cette première réunion se veut la première étape de collecte des informations nécessaires pour mener à bien cette étude. Cette réunion, à laquelle ont pris part des experts du Centre national d'études et d'analyses de la population et du développement (Cnaped) et les directeurs concernés, a été l'occasion d'engager l'échange dans le but d'enrichir cette carte en apportant des compléments d'informations en fonction de la spécificité de chaque région, ainsi que des solutions et des réponses aux diverses questions et demandes posées par les directeurs généraux. Dans ce sens, il est prévu de tenir des réunions périodiques avec tous les acteurs, y compris les directeurs exécutifs, les chefs de daïra, les présidents des Assemblées communales locales, ainsi que les représentants du mouvement associatif pour ainsi recueillir le plus grand nombre d'informations sur tout ce qui concerne le processus de la préparation de la carte des investissements

Une carte qui vise à identifier, à révéler, mettre en évidence et évaluer toutes les opportunités d'investissement dans les communes de chaque wilaya. Il en sera de même concernant les capacités des communes et déterminer celles qui doivent être mises à profit pour bénéficier des investissements locaux générateurs de richesse, la vulgarisation régionale des capacités locales et des opportunités d'investissement disponibles et la mise en évidence de tous les domaines et conditions propices à une définition efficace de l'expansion économique locale. Il est question également de la création d'une instance de coordination entre les groupes locaux et les opérateurs économiques intéressés par l'investissement. Et enfin il est prévu de développer des cartes dynamiques et interactives des opportunités d'investissement avec des mises à jour en permanence et leurs mises à la disposition des acteurs locaux. Ces cartes forment une base de données complète et intégrée, ainsi qu'une référence principale pour les porteurs de projets d'investissement, afin de parvenir à un développement local durable.