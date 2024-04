Foncier industriel: de nouveaux lots arrivent! Hier, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (Aapi) a fait une annonce majeure: de nouvelles assiettes de terrain du domaine privé de l'État seront bientôt disponibles pour la concrétisation de projets d'investissement. Cette décision, visant à dynamiser le secteur industriel du pays, a été dévoilée lors d'une conférence de presse de l'Aapi, marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement économique de l'Algérie. Selon les informations fournies par l'agence, ces nouveaux lots de foncier seront accessibles via la plate-forme numérique de l'investisseur. «Il sera question d'ouvrir ces nouvelles assiettes dans une dizaine de wilayas qui n'ont pas obtenu jusqu'ici de foncier économique sur la plate-forme de l'investisseur pour du foncier ciblé pour l'investissement», souligne la même source. Les investisseurs et porteurs de projets intéressés pourront soumettre leurs dossiers, qui seront ensuite examinés et suivis par les experts de l'Aapi. Dès la semaine prochaine, de nouveaux lots seront affichés automatiquement, ouvrant ainsi des opportunités d'investissement dans une dizaine de wilayas qui n'avaient pas encore bénéficié de foncier économique sur la plate-forme. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de coordination et de consultation avec différents ministères, walis et investisseurs, soulignant l'engagement du gouvernement à promouvoir un environnement favorable à l'investissement. En début d'année, l'Aapi avait déjà ouvert une première vague de foncier dans 17 wilayas du pays, permettant à une centaine d'investisseurs de bénéficier de décisions provisoires d'octroi du foncier pour la réalisation de leurs projets. La distribution de ces nouvelles assiettes de terrain a débuté dès hier, lors d'une cérémonie officielle en présence d'une délégation ministérielle de haut niveau, comprenant notamment le ministre des Postes et Télécommunications, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et le ministre du Tourisme. Étaient également présents le ministre de l'Industrie, le directeur de cabinet du Premier ministre, le Haut commissaire à la numérisation et le directeur général des douanes, le président du Conseil du renouveau économique algérien (Crea), Kamel Moula, et des directeurs généraux d'établissements économiques publics. Cela démontre ainsi l'importance accordée à cette initiative au plus haut niveau de l'État. Au total, ce sont 307 assiettes de terrain réparties sur 28 wilayas qui sont mises à disposition des investisseurs, représentant une superficie totale estimée à 176 hectares. Ces nouvelles opportunités d'investissement devraient stimuler l'activité économique dans ces régions et contribuer à la création d'emplois et à la diversification des secteurs d'activité, renforçant ainsi la position de l'Algérie en tant que destination attractive pour les investissements industriels. L'ouverture de ces nouveaux lots de foncier industriel marque donc une étape significative dans le développement économique de l'Algérie. L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (Aapi), a enregistré jusqu'à fin mars dernier, 6 600 projets d'investissement déclarés d'une valeur de près de 3 200 milliards de DA, a indiqué le directeur général de l'Aapi, Omar Rekkache, affirmant que ce chiffre doublera à l'avenir grâce à l'abondance du foncier économique. En offrant des opportunités d'investissement dans un large éventail de secteurs et de régions, le gouvernement démontre son engagement envers la promotion de l'entrepreneuriat et de la croissance économique. Les investisseurs sont encouragés à saisir ces nouvelles possibilités pour contribuer à la prospérité du pays et à la réalisation de ses objectifs de développement. Avec une approche consultative et une coordination efficace entre les différents acteurs, la nouvelle Algérie est en marche...