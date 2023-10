L'Algérie a toujours honoré ses engagements envers l'Afrique. Loin des discours creux et des effets d'annonces, l'État algérien oeuvre à concrétiser sur le terrain de la réalité, les décisions prises, conjointement avec les pays africains concernés. Que ce soit dans le cadre des engagements bilatéraux et multilatéraux, ou encore les accords contractés au sein de l'Union africaine, ou dans le cadre des protocoles signés avec les organismes y afférents, telle la banque africaine du développement (BAD et ceux internationaux, tels que le Pnud et autres. Nardos Bekele Thomas, directeur exécutif de l'Agence de développement de l'Union africaine, qui participait à la 20ème session de la réunion des ministres des Affaires étrangères afro-nordiques, vient de confirmer une vérité bien palpable en Afrique. Bekele a tenu, à la faveur d'une séance de travail avec le ministre du Travail algérien des Travaux publics, à saluer «le rôle central et le soutien de l'Algérie au renforcement et au développement des infrastructures des pays du continent, à travers ses engagements constructifs dans le domaine des infrastructures». Cela peut se vérifier sur le terrain de la réalité, à travers les nombreuses réalisations engagées ou projetées par l'Algérie, surtout au cours de ces dernières années, en vue de concrétiser l'intégration économique régionale et continentale africaine, dans le cadre de l'accord global sur la Zone de libre-échange africaine (Zlecaf). Concrètement, l'Algérie a excellé dans la mise en oeuvre des programmes de réalisation des infrastructures de base, en vue de renforcer la mobilité et les flux commerciaux et économiques entre les différents pays africains. C'est le cas des infrastructures autoroutières, telles que la Transsaharienne longue d'une distance de 10.000km, reliant différents pays africains enclavés et isolés. Pour l'Algérie qui développe une vision futuriste par rapport à cette méga-réalisation, la Transsaharienne est un véritable corridor économique, commercial et social capable de réaliser ce bond tant attendu par l'Afrique. L'Algérie a également beaucoup investi dans les infrastructures des chemins de fer, afin de rendre plus rentable et plus économique le transport des voyageurs, mais aussi celui des marchandises et booster les échanges interafricains. Pour l'Algérie qui aspire à se développer dans la profondeur du continent, l'Afrique constitue une bonne destination et une sphère d'influence stratégique dans un avenir immédiat. L'accentuation des mécanismes bancaires et financiers, à travers la création de banques algériennes dans certaines capitales africaines, la mise en place de foires et expositions permanentes, l'ouverture de représentations des organismes économiques algériens dans différents pays africains, le lancement de nouvelles lignes aériennes reliant certaines capitales africaines, relèvent d'une stratégie de déploiement dûment réfléchie. Joignant le geste à a parole, l'Algérie a multiplié les signaux à l'adresse des capitales africaines, en vue de concrétiser sur le terrain les engagements pris et répondre aux aspirations des populations du continent. Il y a quelques lois, à peine, le président de la République annonçait la création d'un Ffonds national pour le développement de l'Afrique, doté d'un milliard de dollars. Les représentations diplomatiques algériennes multiplient, elles aussi, les contacts et les consultations en direction des hommes politiques africains, afin d'accélérer les échanges et les coopérations bilatérales. Face à une géopolitique mondiale instable et incohérente, avec des répercussions néfastes sur le plan énergétique, alimentaire, sanitaire et autres, l'Afrique gagnerait à développer une coopération interne et une complémentarité interafricaine, à même de concourir à une souveraineté continentale. C'est cela l'oeuvre à laquelle aspire l'Algérie, à travers ses démarches multiples et diverses en direction des pays africains, quelque peu, chancelants et hésitants, face à de telles perspectives. Pas plus tard, qu'avant-hier, les deux fleurons de l'industrie énergétique algérienne, la Sonatrach et la Sonelgaz, ont été investis de nouvelles missions en Tanzanie où les besoins et les attentes sont aussi grandes que vitales. L'engagement pris par les autorités algériennes va dans le sens d'une revitalisation des échanges et des coopérations, en vue d'aboutir à une concrétisation des stratégies tracées et envisagées par les autorités du pays en direction de l'Afrique.