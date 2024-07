Alors que les toutes dernières décisions du président de la République en faveur des exportations hors hydrocarbures sont unanimement saluées, le département de Tayeb Zitouni fait part de la bonne santé des exportations algériennes alimentaires. En effet, et selon la directrice centrale du suivi et de la promotion des échanges commerciaux au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Farah Mekideche, la valeur des exportations algériennes des produits alimentaires avait atteint, en 2023, près de 400 millions usd. Un chiffre qui atteste de la bonne santé de ce segment de produits à l'export, alors que durant la même année, rappelons-le, le PIB cartonnait à 270 milliards de dollars, bien loin des 164 milliards de dollars enregistrés en 2015. À la faveur de son intervention sur les ondes de la Radio nationale, la même responsable a indiqué: «L'Algérie avait exporté l'équivalent de 397 millions usd de produits alimentaires, au cours de l'année écoulée», et ce grâce à «la nouvelle politique nationale qui soutient l'investissement dans des secteurs, autrefois dominés par l'importation». Et la même intervenante d'ajouter: «L'Algérie a pu, également, augmenter le volume de ses exportations hors hydrocarbures, grâce à l'amélioration de son climat d'investissement au cours de ces 4 dernières années, et à la politique clairvoyante adoptée en matière de gestion du commerce extérieur», outre l'encouragement des initiatives et leur accompagnement par l'État, et la numérisation des différents secteurs, ayant permis de maîtriser les mécanismes et les chiffres»; assurément, l'armada de mesure incitatives et d'encouragement à l'export, mise en place par le chef de l'État, portent déjà leurs fruits. Parmi ces mesures, citons la redéfinition de la carte du commerce extérieur du pays, en tenant compte de l'intérêt national et des défis géopolitiques mondiaux, la libéralisation des exportations de certains secteurs de production, dont les capacités ont dépassé les besoins nationaux, à l'instar de l'huile, du sucre et des pâtes et la création de bases logistiques destinées à l'exportation au niveau de tous les pôles économiques. De l'avis même des chefs d'entreprise et des opérateurs qui activent sur le front de l'export, un nouveau pan de l'économie nationale s'ouvre avec des perspectives prometteuses. Les principaux partenaires de l'Algérie à l'export sont la France, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la Turquie. La Turquie, en particulier, passe pour être un partenaire officiel et fondamental dans le commerce extérieur de l'Algérie. D'ailleurs, Tayeb Zitouni a récemment souligné cette particularité. Tout en indiquant que «l'Algérie a de fortes capacités productives», il a signalé qu'en 2023, notre pays a exporté un volume de 3,6 milliards de dollars de produits vers la Turquie, tandis que les importations depuis ce pays ont avoisiné les 2,5 milliards de dollars. Concernant la Grande-Bretagne, un accord commercial préférentiel appelé Dcts, l'un des régimes commerciaux les plus généreux au monde, renforce, désormais, les liens économiques entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Plus de 3000 nouveaux produits sont d'ores et déjà exemptés de droits de douanes, sachant que 92% de toutes les marchandises peuvent être exportées vers le Royaume-Uni en franchise de droits. La coopération algéro-italienne est, quant à elle, hissée à des nouveaux supérieurs avec de notables retombées sur les exportations algériennes vers ce pays méditerranéen.