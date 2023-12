L'année 2023 s'achève avec de nombreuses promesses «blindées», notamment après la relance du secteur des mines avec le lancement de divers projets structurants. 57 ans après la nationalisation des mines, l'espoir renaît, avec le lancement de plusieurs projets porteurs. Après le lancement du projet de l'usine de traitement du minerai de fer de Ghar Djebilet, dont les travaux ont démarré avec ceux du projet de la voie ferrée Béchar-Tindouf, place au mégaprojet de de phosphate intégré de Bled El Hadba, à Tébessa. Les choses avancent, pour ce futur «grenier» mondial de ce minerai très convoité. La partie située dans la wilaya de Tébessa de la nouvelle ligne ferroviaire, reliant sur 177 km Djebel El Onk à Oued Kebérit aux limites de la wilaya de Souk Ahras avance à un rythme satisfaisant avec un taux d'avancement des activités de 83,6%. C'est ce qu'a affirmé le wali de Tébessa, Saïd Khelil. Le chef de l'exécutif local a assuré que les trois chantiers de ce projet structurant sont en cours de renforcement afin de parachever les travaux restants et en permettre la réception au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Cette ligne est appelée à ouvrir des perspectives prometteuses de développement économique de la wilaya dès son entrée en exploitation en 2024. Elle permettra, selon le même responsable, le transport de 10 millions de tonnes de phosphates par an des deux mines de Djebel El Onk et Bled El Hadba (extrême sud de Tébessa) vers les complexes et les usines de traitement des wilayas de Tébessa, Souk Ahras et Skikda, avant son exportation depuis le port d'Annaba, a souligné le même responsable. Il s'agit, en effet, d'un projet à forte valeur ajoutée vu les perspectives de production qui s'annoncent très prometteuses. Le contrat signé par Asmidal et deux sociétés chinoises à l'objet d'exploiter le gisement de phosphate de Tébessa fait saliver plus d'un. La capacité de production devrait atteindre six millions de tonnes par an. Le projet apportera un grand coup de fouet à la région est du pays, avec la création de près de 14 000 postes de travail, en phase de création, 6 000 emplois directs et de plus de 24 000 indirects lors de la mise en service. Il faut savoir que le projet de doublement, de rénovation, de modernisation et d'électrification de la ligne ferroviaire minière de transport du phosphate de Bled El Hadba (Tébessa) traverse quatre wilayas de l'Est: Tébessa, Souk Ahras, Skikda et Annaba, sur 388 km. Il s'agit, en fait, d'un projet d'envergure qui comprend le développement et l'exploitation d'une mine de phosphate à Bled El Hadba, à Tébessa, la transformation chimique des phosphates à Oued Kébérit, à Souk Ahras, la fabrication d'engrais à Hadjr Essoud, à Skikda et les installations du port d'Annaba. Pour ce qui est du tronçon du projet dans les wilayas de Souk Ahras, Annaba et Skikda, celui-ci devrait être lancé prochainement. De retour aux déclarations du wali, le projet permettra le transport annuel de 10 millions de tonnes de phosphate de Bled El Hadba. Aussi, le projet ouvrira, à terme, des perspectives économiques d'avenir pour Tébessa et renforcera le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises dans plusieurs wilayas de l'est du pays. Dans ce sillage, Saïd Khelil a révélé que «la ligne a été renforcée par 12 stations de transport de voyageurs, de marchandises et de produits miniers». Dans le même contexte, les chantiers de modernisation, doublement et correction du projet de tronçon de cette ligne entre Bouchegouf (Guelma) et le port d'Annaba, sur 54 km, sont étroitement suivis par les autorités locales, en vue de sa réception dans les délais fixés à 30 mois courant depuis août dernier, date de son lancement.