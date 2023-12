La Banque d'Algérie a publié avant-hier(mardi) son bulletin statistiques pour le deuxième trimestre 2023. Le document contient de nombreux chiffres sur l'évolution de la situation économique durant ces dernières années. Selon ce document, d'un déficit de l'ordre de 16,9 milliards de dollars, le solde extérieur courant est passé à un excédent de 19,2 milliards de dollars en 2022. En revanche en 2020, l'année ayant enregistré une dégringolade des prix du pétrole, le solde était de -18,68 milliards de dollars contre -4,5 milliards de dollars en 2021.

L'excèdent de la balance des paiements avait atteint 3,31 milliards de dollars au premier trimestre 2023 tandis qu'il a baissé à 0,86 milliard de dollars au deuxième trimestre d e la même année. Pour la balance commerciale est excédentaire de 6,15 milliards de dollars pour le premier semestre 2023. Elle est passée de -9,3 milliards de dollars en 2019 à 26,66 milliards de dollars en 2022, en passant de -13,62 milliards de dollars en 2020, et 1,171 milliard de dollars en 2021. Quant à l'inflation, sa tendance à la hausse s'est poursuivie en 2023. Elle avait franchi le seuil de 9% en 2022 pour se maintenir au même niveau, soit au-dessus de 9,30% tout au long du premier semestre 2023. Le taux d'inflation a augmenté progressivement entre 2019 et 2021, en s'établissant sur une fourchette comprise entre 1,95% et 7,23. Concernant le PIB, il a évolué à la faveur de la hausse des prix mondiaux des hydrocarbures. Il est, de ce fait, passé de 18,876 2 milliards de dinars en 2017 à 27,688 9 milliards de dinars en 2022. Par contre, le PIB a affiché une contraction en 2020, en s'établissant à 18,447 milliards de dinars, sous l'effet de1a Covid-19 et de la chute des prix des hydrocarbures. S'agissant des importations, elles se sont établies à 20,75 milliards de dollars pour le premier semestre de l'année en cours. en hausse par rapport à la même période de 2022 (19,67 milliards). Elles sont passéees de 44,63 milliards en 2019 à 38,87 milliards en 2022, en passant à 35,55 milliards en 2020, 37,46 milliards en 2021. Quant à la composition des importations, les produits alimentaires se taillent la part du lion de l'ordre de plus de 20%, suivis de produits semi-finis et les équipements industriels. Ainsi, l'Algérie a importé pour 7,7 milliards de dollars de produits alimentaires en 2020 sur la totalité de 35,5 milliards de dollars d'importation contre 8,87 milliards de dollars sur 37,46 milliards en 2021 (23,69%) et 10,36 milliards de dollars sur 38,87 milliards en 2022 (26,68%). Les produits semi-finis et les équipements industriels représentaient respectivement 21,42 et 24,47% des importations en 2020, 19,52% et 24,44% en 2021, 24,65% et 21,41% en 2022. Concernant les exportations, elles ont poursuivi la même courbe liée à la fluctuation des cours des hydrocarbures.

Dominées par les hydrocarbures, elles s'élevaient à 26,9 milliards de dollars durant le premier semestre 2023. Elles sont passées de 35,32 milliards de dollars en 2019 à 65,53 milliards de dollars en 2022 grâce à la remontée spectaculaire des prix du pétrole ayant atteint 140 dollars le baril. En 2020, elles ont baissé à 21,93 milliards de dollars pour remonter à 38,6 milliards de dollars en 2021. Quant aux exportations hors hydrocarbures, elles se sont établies à 2,5 milliards de dollars, durant le premier semestre 2023. Elles étaient de 2,08 milliards de dollars en 2019, de 1,92 milliard de dollars en 2020, avant de remonter à 4,5 milliards de dollars en 2021 et 5,98 milliards de dollars en 2022. S'agissant du taux de change du dinar avec les principales devises, le dinar a continué de se déprécier vis-à-vis du dollar et de l'euro depuis 2017. Le dollar s'échangeait contre 110,96 dinars en 2017, 116,61 dinars en 2018, 119,36 dinars en 2019, 126,82 dinars en 2020, 135,1 dinars en 2021, 142 dinars en 2022. Le dinar a connu une petite reprise en 2023. le dollar valait ainsi 136,99 dinars au premier semestre 2023, selon la Banque d'Algérie. Pour l'euro, le dinar a également perdu du terrain face à la monnaie unique. En 2017, un euro valait 125,32 dinars, puis 137,68 dinars en 2018, 133,7 dinars en 2019, 144,88 dinars en 2020, puis 159,75 dinars en moyenne en 2021 et 149,57 dinars en moyenne en 2022. L'euro a enregistré sin record historique face au dinar en 2021, en culminant à 159,75 dinars. En outre, durant le premier semestre 2023, l'euro valait 146,91 dinars.