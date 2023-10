Les cours de l’or noir, après avoir hésité un moment, ont repris leur marche en avant. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, pour livraison en novembre, progressait de 65 cents, hier, à 14h25 pour pointer à 91,30 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en octobre avançait, quant à lui, de 49 cents à 88 dollars. Les cours de l’or noir sont restés vraisemblablement sur la dynamique de leur séance de clôture de vendredi dernier où ils ont repris de la hauteur, entraînés par le rapport de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (Eia), publié le 7 septembre. Il a montré que les stocks commerciaux de brut avaient diminué bien davantage que prévu, de 6,3 millions de barils alors que les analystes en attendaient le tiers alors que les stocks d’essence ressortent, eux aussi, à un volume modeste, plus observé depuis novembre. « Ces chiffres sont de nature à faire monter les prix du brut et de l’essence », a souligné Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. « Cette tendance est à l’œuvre depuis cinq semaines, et les stocks ont décliné de 29 millions de barils » sur cette période, a fait remarquer l’analyste.L’effet que produit le reflux des stocks sur les prix est accentué par le fait que les réserves stratégiques américaines n’ont plus été aussi appauvries depuis près de 40 ans, ajoute, dans une note, Carsten Fritsch du second groupe bancaire allemand, Commerzbank. Résultat : les cours galvanisés par l’annonce, mardi dernier, de la prolongation des réductions de production par l’Arabie saoudite et d’exportations par la Russie, ont continué à grimper. L’Arabie saoudite va continuer de réduire sa production de pétrole d’un million de barils par jour (bpj) pour « trois mois supplémentaires », d’octobre à décembre 2023, maintenant sa stratégie visant à soutenir les cours du brut, a annoncé il y a tout juste une semaine le ministère de l’Énergie. « La production du royaume pour les mois d’octobre, de novembre et décembre sera d’environ neuf millions de bpj », a précisé le ministère saoudien dans un communiqué. Cette réduction entamée en juillet continuera donc en septembre, et cette mesure pourrait encore être « prolongée » au-delà de cette période, voire « prolongée et renforcée », avait-il souligné.

Une mesure à laquelle se sont joints les russes. La Russie maintient la réduction de ses exportations de pétrole de 300’000 barils par jour jusqu’à la fin 2023, a indiqué pour sa part le vice-Premier ministre russe, après l’annonce par l’Arabie saoudite du maintien de sa baisse de production d’un million de barils par jour.

« La Russie prolongera la réduction volontaire (...) des livraisons de pétrole aux marchés mondiaux de 300.000 barils par jour.