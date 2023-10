D'une importance capitale pour la relance économique, la reforme bancaire entame une nouvelle étape de développement à travers l'édification d'une synergie efficiente entre les secteurs stratégiques. Dans cette optique, le ministre des Finances, Laâziz Faïd a coprésidé avec le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, une réunion de coordination intersectorielle regroupant le secteur bancaire, les entités en charge du paiement électronique et des structures du ministère des Finances, relative à la modernisation des services bancaires et le développement du paiement électronique. Il va sas dire, que les deux secteurs sont interdépendants, et concernés par la même nécessité de développer des services de qualité pour répondre aux attentes des citoyens. À ce titre, les actions de modernisation du secteur bancaire visent l'édification d'un réseau commun susceptible de booster les opérations bancaires à traver,s notamment la généralisation du e paiement. Aussi, les acteurs clés du secteur financier et des télécommunications ont évoqué les axes «d'amélioration de la coopération entre les deux départements pour un meilleur accompagnement des projets de modernisation des services bancaires et de développement du paiement électronique dans le pays». Il faut dire que cette coopération confirme la détermination des pouvoirs publics à conférer au secteur bancaire la possibilité de jouer un rôle prépondérant dans la transition économique. Il y a lieu de convenir que la digitalisation du secteur bancaire représente un réel coup d'accélérateur pour la concrétisation des programmes de développement, et l'émergence d'un système qui vise à se mettre à hauteur des normes internationales. Dans ce sillage. Faïd a mis l'accent sur «la nécessité de travailler ensemble, en équipe, pour concrétiser un objectif commun celui de l'amélioration du service public offert aux citoyens». Soulignant «l'importance de l'éducation financière pour le grand public, et la nécessité de sensibiliser les citoyens aux avantages offerts par les paiements électroniques». Une tâche qui nécessite une forte mobilisation des services concernés dans les deux secteurs, afin de créer un environnement opérationnel et sécurisé. Ace titre, le ministre des Finances a insisté sur le renforcement des liens de confiance avec les différents utilisateurs précisant que «la confiance est un pilier essentiel pour le succès de toute démarche visant à moderniser les services financiers et à promouvoir les paiements électroniques. Cette approche collaborative et éducative est fondamentale pour garantir une transition harmonieuse vers des services financiers plus innovants et accessibles pour tous les citoyens». Cela étant, pour aboutir à des résultats probants, toute la problématique réside dans l'instauration de nouveaux mécanismes de suivi et d'accompagnement en vue de garantir une application rigoureuse des orientations retenues. C'est dans cette optique, qu'à l'issue de cette réunion, «un consensus unanime a été établi en faveur de rencontres trimestrielles visant à discuter des progrès et des obstacles liés à la numérisation et à l'évolution des paiements électroniques, dans ce qui constituera un cadre de concertation durable».