La piste minière est sous les feux de la rampe. À tout seigneur tout honneur, le gisement de fer de Ghar Djebilet tient le haut de l’affiche. Objectif : doter ce géant minier de tous les moyens pour qu’il puisse tourner à plein régime, donner sa pleine mesure. Les travaux de réalisation d’une grande centrale solaire de 200 mégawatts ont été lancés dans la région minière de Ghar Djebilet, à cet effet, pour assurer sa couverture en besoins énergétiques et celle des régions avoisinantes. Le coup d’envoi des travaux de cette installation énergétique a été donné par les autorités de la wilaya, en présence de cadres de la société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) et de l’entreprise chinoise réalisatrice Crcc. Elle occupe une superficie de plus de 400 hectares, à mi-chemin entre Tindouf et la mine de fer de Ghar Djebilet, avec une production électrique prévisionnelle de 200 mégawatts. Livrable dans un délai ne dépassant pas les 24 mois, cette importante centrale est appelée à couvrir en grande partie les besoins électriques de la mine de Ghar Djebilet, des installations de traitement primaire du gisement ainsi que de la ville minière de Ghar Djebilet, en plus d’alimenter la ville de Tindouf via le réseau de haute tension pour assurer l’équilibre dans la distribution électrique dans la wilaya. Un financement de plus de 19 milliards de dinars est consacré au projet qui comportera également, selon l’accord entre les parties algérienne et chinoise, l’équipement de la centrale d’un système de stockage d’énergie, appelé à renforcer le réseau national d’électricité dans la région, ont fait savoir les services de la wilaya. Outre la création d’emplois, la future centrale solaire couvrira les besoins en électricité du gisement minier de Ghar Djebilet, de l’unité de traitement primaire du minerai de fer brut ainsi que des installations annexes. Première du genre à l’échelle nationale, cette centrale, dotée d’un système de batteries de stockage de l’électricité, susceptible d’alimenter en permanence les installations minières, même durant les perturbations climatiques, est amie de l’environnement en ce qu’elle réduit les émissions de carbone et les combustibles fossiles et ce, en plus de générer de nombreux emplois, souligne la fiche technique du projet.

La concrétisation de cette centrale solaire intervient en application des directives des hautes instances du pays concernant la réalisation de la stratégie de transition énergétique, le développement des énergies renouvelables et la diversification de leurs sources à travers le pays, ont souligné les services de la wilaya. Il faut rappeler à ce propos que l’objectif visé dans ce cadre est d’atteindre une puissance de production de 15000 mégawatts d’énergie électrique à l’horizon 2035, à travers plusieurs centrales photovoltaïques localisées dans différentes régions du pays, notamment celles de Béchar où il est prévu la réalisation de 4 centrales du genre dans les communes de Kenadsa, d’une capacité de production de 120 mégawatts, Abadla (80 mégawatts), en plus de Béni Ounif et Lahmar avec une production chacune de 20 mégawatts. C’est incontestablement un grand pas que le pays vient de franchir dans son engagement pour les énergies renouvelables L’Algérie s’est, à ce sujet, engagée dans une nouvelle ère énergétique durable. Son programme, dans sa version actualisée, consiste à installer une puissance d’origine renouvelable de l’ordre de 22000 MW à l’horizon 2030 pour le marché national, avec le maintien de l’option de l’exportation comme objectif stratégique, si les conditions du marché le permettent. Un pari qu’elle doit largement relever eu égard à ses capacités remarquables. Les vastes étendues désertiques du pays offrent des conditions idéales pour le développement de l’énergie solaire, tandis que les zones côtières présentent un fort potentiel éolien, a souligné la plate-forme américaine Horizon Engage, spécialisée dans le conseil aux investisseurs dans les pays émergents. «C’est un géant des énergies renouvelables», a-t-elle ajouté.