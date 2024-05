Ouvert samedi, le 6ème Salon du Promoteur Immobilier de Béjaïa (Sapib2024), initié par l'Association des Promoteurs Immobiliers de Béjaïa (Apib), en collaboration avec l'agence Pubbox Communication a réuni quelque 65 participants entre promoteurs immobiliers, des entreprises de construction, des compagnies d'assurances, des banques. Dès son ouverture dans un immense chapiteau installé à même le parking du stade Opow, de nombreux visiteurs ont afflué pour s'enquérir des offres des promoteurs et des modalités d'acquisition de logements. Ce salon, qui se poursuivra jusqu'à aujourd'hui, a été marqué par une déclaration du Bureau de l'Association des Promoteurs Immobiliers, déplorant «l'absence des autres autorités locales et élus à cet événement», qui porte sur le secteur de l'immobilier, «un pilier essentiel du développement économique de notre wilaya, qui contribue non seulement à la création d'emplois, mais aussi à l'amélioration des infrastructures et à l'attractivité de notre région», lit-on dans la déclaration. Les organisateurs estiment que «cette édition est plutôt satisfaisante comparativement à la précédente». D'abord, en termes du nombre de participants dont le chiffre s'élève à 65. Puis, le public était plus nombreux que prévu pour la première journée. La plupart des promoteurs immobiliers interrogés, témoignent que l'intérêt du public pour le Salon est plus probant. Un publi, qui s'intéresse d'abord au prix du logement, puis aux meilleurs endroits. Le crédit bancaire reste la formule la plus sollicitée. Ce rendez-vous socio-économique, devenu une tradition dans la ville de Béjaïa, devrait s'étaler sur cinq jours, constitue une opportunité d'échange aussi bien pour les promoteurs que pour le public. «Les promoteurs auront l'occasion de mettre en avant les nouveautés du secteur et apporter au public des solutions immobilières qui répondent à leurs besoins en fonction de leurs revenus», a fait savoir l'APIB. La 6e édition du Salon du promoteur immobilier a également présenté des projets de logements avec une touche de modernité, tels que des logements équipés de technologies intelligentes domestiques ainsi que de systèmes de communication utilisés dans le secteur du bâtiment. Cette rencontre a non seulement rassemblé les professionnels de l'immobilier et de l'habitat et des promoteurs immobiliers, mais aussi des entreprises de matériaux de construction, de finition, de décoration d'intérieur, de climatisation centrale, des institutions financières comme la BNA et la Cnep et d'autres entreprises d'assurances, venus présenter leurs offres en la matière et faire des affaires. Le public découvre aussi des offres immobilières très variées, que ce soit en habitat individuel comme les villas, pavillons, qu'en habitat collectif comme les appartements ainsi que des logements balnéaires et les structures qui offrent le luxe et la sécurité.

En marge de cette rencontre, des conférences sont programmées au profit des professionnels du secteur et du public, dont la gestion de la copropriété, sachant que c'est un volet très important dans la mesure où les immeubles ont besoin d'entretien. Il est question de présenter les règles de gestion et la façon de procéder pour la sauvegarde des espaces communs.