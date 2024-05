C'est incontestablement du lourd! Même si le montant des investissements qui ont pour objectif de développer les ressources en hydrocarbures dans deux gisements gaziers du sud du pays. Le contrat de premier plan entre Sonatrach et Exxon mobil annoncé le 9 janvier dernier s'est concrétisé. Les déclarations du président-directeur général (P-DG) du Groupe Sonatrach l'attestent.

Le protocole d'accord, signé entre Sonatrach et la société américaine mondiale de pétrole et de gaz «ExxonMobil», était «historique» a souligné Rachid Hachichi. Il a été paraphé après que le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi, une délégation d'ExxonMobil, conduite par son vice-président chargé de la recherche et de la prospection, John Ardill. Quelle est sa portée? Il doit permettre de développer une coopération mutuellement bénéfique tout au long de la chaîne des valeurs de l'industrie des hydrocarbures en Algérie, notamment dans les domaines de l'exploration et de la production, permettra de franchir un grand pas en matière de relance et de valorisation de nos ressources énergétiques, ce qui permettra à notre pays d'amorcer une nouvelle étape de développement durable, a précisé le successeur de Toufik Hakkar dans une allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie de signature qui s'est déroulée au siège de la direction générale du Groupe. Le contrat de premier plan entre Sonatrach et Exxon mobil annoncé le 9 janvier dernier s'est concrétisé donc, jeudi. Fruit de négociations «anciennes» apparemment d'au moins une année. Il faut rappeler en effet que des «négociations avancées» entre Sonatrach d'un côté et les géants américain Exxon et Chevron pour venir exploiter pour la première fois les vastes réserves gazières du pays, avaient été signalées en juin 2023 par le Wall Street Journal. Le célèbre quotidien économique américain avait cité les bassins de Ahnet, Gourara et Berkine. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Ce protocole d'accord permettra aux partenaires d'étudier les opportunités existantes en vue de développer les ressources en hydrocarbures dans le bassin de l'Ahnet et le bassin de Gourara, en mettant l'accent sur l'excellence opérationnelle, l'innovation technologique, le respect de l'environnement et les meilleures pratiques de durabilité, nous dit-on. Il ne constitue pas seulement une volonté commune de développer un partenariat sérieux et privilégié, mais vise, également, la concrétisation d'une vision commune entre Sonatrach et ExxonMobil, ce qui permettra aux deux parties d'examiner les voies et moyens d'exploiter les énormes potentialités en ressources énergétiques en Algérie, souligne le patron de la Compagnie nationale des hydrocarbures indiquant que Sonatrach tend à travers ce «partenariat gagnant-gagnant», à profiter de l'expérience pionnière de la compagnie américaine et de ses capacités technologiques dans le domaine du pétrole et du gaz.

« Le protocole d'accord signé après plus de deux ans de préparation et de concertation entre les deux parties, constitue une première étape importante dans la création d'un partenariat qui contribuera à libérer davantage le potentiel de développement des ressources énergétiques de l'Algérie», a déclaré de son côté le vice-président chargé de l'exploration et des nouvelles opportunités d'Exxon Mobil, John Ardill qui a salué le «rôle historique de l'Algérie dans le domaine du développement et de la commercialisation des hydrocarbures», mettant en avant le rôle de Sonatrach en tant que compagnie pionnière dans l'exportation du gaz naturel liquéfié (GNL) vers le monde entier depuis 1964.

Le responsable US a également mis en exergue, l'expertise et les capacités technologiques d'ExxonMobil en matière de développement des hydrocarbures. Sa carte de visite, en témoigne. ExxonMobil Corporation, est une société pétro-gazière dirigée par Darren Woods qui a son siège social à Irving, dans la banlieue de Dallas. C'est l'une des plus grosses «super majors» pétrolières dont les champs pétroliers et gaziers abritent l'équivalent de près de 22,4 milliards de barils. Ce qui représente les réserves prouvées les plus importantes pour une entreprise privée. Il faut savoir, par ailleurs, que sa présence en Algérie ne date pas d'hier. En septembre 2019, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et ExxonMobil signaient une convention. Elle portait sur la participation de cette compagnie américaine à l'étude d'évaluation du potentiel en hydrocarbures des bassins du domaine minier du Sahara algérien. La «lune de miel» se poursuit.