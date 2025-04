Le digital et les nouvelles technologies de l’information et de la communication participent à 4% du PIB national, alors que la moyenne mondiale est de 15%. Ce score remarquable met l’Algérie sur la rampe de lancement qui lui permettra d’avancer significativement au cours des prochaines années. Notons que l’économie digitale se taille une part de près de 40% en Chine et quelque 22% aux États-Unis. L’Algérie est donc appelée à développer encore davantage ce secteur en misant, notamment, sur les start-up, un modèle inédit d’entreprises qui peuvent créer toute la différence en la matière. C’est ce que vient de rappeler le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Souhil Guessoum, dans l’émission matinale d’Alger Chaîne III «L’invité du jour», qui a particulièrement insisté sur la nécessité de créer un environnement avantageux pour les jeunes diplômés universitaires que l’expatriation peut tenter.

«Il y a des avancées majeures dans le secteur de la digitalisation, même s’il y a des choses qui entravent ce processus», a ajouté le même responsable qui a également fait savoir : «Avec l’arrivée du Data Cloud à Alger et à Blida, mais aussi avec des secteurs qui se digitalisent, comme l’état civil, nous souhaitons être les premiers sur le continent. L’Algérie est appelée à devenir la Silicon Valley de l’Afrique et nous avons les moyens pour y arriver.» Selon le même intervenant, l’Algérie, qui entame l’aventure du digital «est sur une courbe croissante» et de préciser que l’objectif consiste à devenir un hub dans la région, et en Afrique, voire un player majeur dans le basin euro-méditerranéen «Nous devons être les premiers, car nous avons les moyens et la ressource humaine.» «Il y a quelques années, nous parlions d’un débit à 1 méga. Aujourd’hui, nous sommes à 1,2 gigas.

Nous avançons très vite et nous avons toutes les compétences, notamment avec les nouvelles écoles lancées par le président de la République dans le pays», a ajouté Guessoum. Ce dernier a ensuite prôné un plan Marshall pour aider les jeunes à s’intégrer dans l’économie numérique. «Je lance un cri d’alerte. Nous avons besoin d’un plan Marshall pour les jeunes qui terminent leurs études et les aider à s’intégrer dans le plan de développement national pour qu’ils ne quittent pas le pays. Le marché existe, nous avons un écosystème intégré de start-up. Les jeunes doivent entreprendre et rejoindre les entreprises, à s’insérer dans l’exportation et l’innovation. C’est notre rôle de les aider et de les accompagner», a-t-il lancé sur les ondes de la Radio. Aussi Gessoum insiste-t-il sur le nécessaire accompagnement de ces formidables entités qui transcendent les schémas classiques de l’entreprise et que sont les start-up.

Il a soutenu que ces dernières constituent un gisement national qu’il faut absolument exploiter. «Il y a des start-up compétitives qu’il faut encourager, y compris à l’exportation. Elles ont besoin d’être accompagnées par des mécanismes, leur faciliter l’accès aux devises et les inciter à participer aux manifestations internationales», estimant que ces start-up pourraient contribuer à hauteur de 2 milliards de dollars d’exportations à court terme «si on les encourage», rapporte la Radio nationale.