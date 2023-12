Tiré vers le haut par la relance du marché de l'automobile et l'arrivée de grandes marques, le crédit à la consommation est relancé comme un produit phare et un outil permettant aux consommateurs de réaliser leur acquisition dans des conditions optimales. C'est dans ce contexte que le délégué général de l'Association des banques et des établissements financiers (Abef), Rachid Belaïd, s'est exprimé, ce dimanche, précisant que «le lancement du crédit automobile ne pose aucun problème pour les banques, qui sont prêtes à s'y mettre, comme pour tout crédit à la consommation, pour peu que les véhicules soient disponibles». Il faut dire que cette nouvelle dynamique engendrée par la relance de l'industrie automobile, est en phase d'avoir des répercussions hautement positives, sur plusieurs secteurs stratégiques, tels que la sous-traitance, les assurances, et notamment les banques. Ces dernières se placent dans une position d'acteur central dans cette opération, à travers la mise en place de produits bancaires susceptibles de booster les ventes, et d'apporter un effet de concurrence qui contribuera à la stabilité des prix. C'est précisément à ce niveau que les crédits à la consommation constituent une manne financière incontournable pour renforcer l'activité bancaire et financière. Un portefeuille qui peut générer des résultats inédits en termes de bancarisation. Cela étant, les banques sont appelées à améliorer leurs arguments d'attractivité, à travers la mise en place de procédures allégées, et concurrentielles en vue de se positionner comme un maillon indéfectible de la chaîne de consommation. Il y a lieu de souligner que tous les ingrédients sont réunis pour opérer un passage stratégique, d'une gestion administrative, à une configuration d'entreprise, tenue de jouer un rôle prépondérant dans la relance de l'industrie automobile. Autrement dit, le renforcement des crédits à la consommation rejoint une vision économique globale qui vise à travers la consommation appuyée par les programmes de développement. L'objectif ultime étant d'aboutir à la diversification de l'économie nationale, et de participer à la concrétisation des réformes en cours. C'est dans ces termes que Belaïd a expliqué que «le financement bancaire de l'achat d'un véhicule dépendra de chaque banque et de ses dispositions en la matière».

Par ailleurs, il va sans dire que dans cette nouvelle configuration économique, l'importance de la numérisation peut faire toute la différence entre les banques. Les produits les plus performants seront les plus demandés, et agiront comme des accélérateurs en matière de réalisation et des ventes. De même importance, les taux d'engagement des banques en matière de développement des crédits à la consommation sera un élément de comparaison de taille. Cependant, la prise de risque par les deux parties demeure au centre des préoccupations, dans la mesure où le cumul des opérations d'octroi de crédits à la consommation reste conditionné par un seuil de sécurité. Dans ce contexte, le délégué général de l'Abef a tenu à expliquer que « Le crédit automobile peut aller jusqu'à 85-90% du prix de l'automobile et une durée qui pourrait aller jusqu'à 5 ans, le tout en observant quelques garde-fous tels que le revenu du demandeur et les critères établis pour éviter le surendettement des ménages».