Le secteur de l'énergie électrique en Algérie a le vent en poupe. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (IEA), l'Algérie figure parmi les trois pays les plus consommateurs d'électricité en 2023, en Afrique. En termes de consommation de l'énergie électrique, les Algériens arrivent en tête à l'échelle du continent africain, avec une hausse de 5% durant l'année écoulée. Le rapport de l'agence mondiale explique cette hausse de la demande sur l'électricité par l'importance du taux de couverture des besoins exprimés de la population, étant donné que «l'Algérie couvre tous les besoins en électricité de ses citoyens à partir de sources traditionnelles et alternatives». Le rapport cite également le potentiel d'exportation de l'énergie électrique en direction des pays européens, à partir du surplus de production. Pour ce qui est des projections pour 2024 à 2026, le rapport positionne l'Algérie parmi les pays africains les plus développées sur le continent. La production d'énergie électrique est abondante en Algérie, permettant de couvrir tous les besoins nationaux, même en période de pointe, où la consommation d'électricité connaît des pics significatifs. Des pics imputés à la sur-utilisation des équipements de refroidissement ou de chauffage, durant les deux fortes saisons de grand froid et de grandes chaleurs. Malgré cela, le potentiel de production d'électricité de l'Algérie reste de loin supérieur à la demande interne, avec une capacité de plus de 25000 mégawatts, représentant un excédent supérieur à la consommation interne, qui est de 17 000 mégawatts aux heures de pointe. De telles seuils représentent des indices sérieux de développement économique et de performance, en matière d'évolution énergétique dans le pays. L'Algérie dispose d'une production d'énergie électrique abondante, qui lui permet de faire face à des niveaux importants de la demande, notamment durant les périodes inhabituelles de chaleurs record, où l'utilisation intensive de climatiseurs et de divers appareils de refroidissement atteint des seuils inégalés. Par ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie s'attend à ce que la croissance de la demande d'électricité en Afrique s'accélère au cours des deux prochaines années, dépassant en moyenne 4% par an, sous l'impulsion du Nigeria, de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. À eux seuls, l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud représentent 60% de la demande totale d'électricité en Afrique à fin 2023, note le rapport. Pour rappel, il convient de signaler que le taux de croissance de la demande domestique d'électricité n'a pas dépassé le seuil des 2%, au cours de l'année 2023 à l'échelle du continent.

Par contre, la demande d'électricité en Algérie a augmenté l'année dernière de 5%, soit presque le même taux de croissance enregistré en 2022, selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Le rapport prévoit que l'Algérie connaîtra davantage de développement, en raison de «la croissance de l'économie et de l'augmentation de la consommation industrielle et autres. En effet, l'agence s'attend à ce que la demande totale d'électricité en Algérie augmente en moyenne de 5,2% par an au cours de la période 2024 à 2026, portée par la croissance économique et l'augmentation de la consommation des secteurs du dessalement de l'eau et des véhicules électriques. L'Algérie se positionnera ainsi, au deuxième plan après l'Afrique du Sud grand consommateur continental, avec un taux de croissance annuel estimé à 5%. Simultanément avec une baisse des niveaux d'intensité des CO2 par Kilowattheure en 2024, contre 520 grammes en 2023, la consommation d'électricité par habitant connaîtra un boom au courant de la période 2024 à 2026 à l'échelle du continent. Enfin, le rapport fait référence aux programmes des énergies nouvelles et renouvelables (EnR), lancés depuis peu par l'Algérie, qui devraient porter la capacité totale de l'Algérie à 22 gigawatts d'énergie électrique propre d'ici 2030. Un chiffre qui n'est pas très loin de la capacité nationale actuelle installée du pays, qui est de 25 gigawatts. Même si le gaz reste le plus dominant dans le mix énergétique du pays, les sources d'énergies renouvelables et alternatives devront changer la donne.