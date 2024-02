Le 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf) se tiendra à Alger du 29 février au 2 mars.

Le gaz naturel, les énergies renouvelables, l'hydrogène...occupent plus que jamais l'actualité. Il en a été question mercredi dernier lors d'une rencontre entre le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab et le chef de l'unité «Afrique du Nord» au sein de la direction générale du voisinage relevant de la Commission européenne, Florian Ermacora.

Les deux hommes ont passé en revue les voies de renforcement de la coopération bilatérale dans différents domaines du secteur de l'énergie. Ils ont évoqué, à cette occasion, les relations bilatérales et les voies de leur renforcement dans le cadre du dialogue stratégique entre l'Algérie et l'UE dans le domaine de l'énergie, en présence de cadres centraux et de l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Algérie. À ce propos, notamment il faut rappeler que la 5e réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) qui s'est tenue le 5 octobre 2023 dans la capitale belge s'est soldée par une série de décisions qui augurent d'une relation bilatérale remarquable dans le secteur de l'énergie. Les énergies renouvelables avaient à ce titre tenu le haut du pavé. L'Algérie et l'Union européenne ont convenu, lors de la réunion du Dialogue politique de haut niveau dans le domaine de l'énergie, d'un nouveau programme de coopération pour soutenir le développement des énergies renouvelables d'une valeur de 15 millions d'euros. Cette entreprise a pour objectif de soutenir le développement de projets d'énergies renouvelables, l'intégration des renouvelables dans le système, y compris par le biais de nouvelles technologies, l'interconnexion électrique, le développement d'une économie verte de l'hydrogène, l'augmentation des énergies renouvelables dans la production et le transport d'énergie, ainsi que l'efficacité énergétique dans les bâtiments et les entreprises publiques. Annoncé à l'issue de ce rendez-vous annuel, sous la coprésidence de la Commissaire à l'énergie de la commission de l'Union européenne, Kadri Simson et le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, il s'appuie sur les résultats du projet Taka nadifa (énergie propre) qualifiés de «très positifs». La commercialisation du gaz naturel, la réduction des émissions de méthane dans l'industrie gazière, le raccordement électrique entre l'Algérie et les pays de l'UE, ont également été passés en revue par le ministre de l'Énergie et des Mines et le chef de l'unité «Afrique du Nord», au sein de la direction générale du voisinage relevant de la Commission européenne, en plus du projet du corridor sud de l'hydrogène «SoutH2 Corridor», visant à relier l'Algérie à l'Europe via l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, en vue d'exporter cette ressource à l'avenir. Projet ambitieux, par excellence, lien énergétique entre l'Algérie et l'Europe, il doit faire de l'Italie, partenaire privilégié de l'Algérie, un carrefour majeur pour l'acheminement de l'énergie renouvelable et l'hydrogène vert, vers le Vieux Continent. Il faut rappeler que le développement du partenariat dans le domaine de l'hydrogène vert dans le cadre du projet «SoutH2 Corridor», notamment a constitué l'un des principaux sujets de débat entre les participants à la 5e édition de la Journée algéro-allemande de l'énergie, organisée le 23 octobre 2023 à Alger.

La question de l'approvisionnement de l'UE en gaz naturel, a été inévitable. L'importance de l'Algérie, en tant partenaire stratégique fiable, a été soulignée par Florian Ermacora.