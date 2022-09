L'année 2022 sera une année faste, pour le pays, sur le plan des finances. Entre ses recettes pétro-gazières estimées à 50 milliards de dollars et celles hors hydrocarbures autour des 7 milliards de dollars, un objectif fixé au gouvernement par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. C'est certainement l'une des meilleures performances enregistrées par la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, depuis que les cours de l'or noir ont entamé leur dégringolade vers mi-2014. Elle risque d'être nettement supérieure si les prévisions du Fonds monétaire international venaient à se concrétiser.

Les recettes engrangées par les exportations du secteur pétro-gazier devraient atteindre 58 milliards de dollars en 2022 (soit 54 milliards d'euros) selon les chiffres avancés par l'institution de Bretton Woods, répercutés, en juin, par le quotidien français Le Monde. Soit quelques jours avant que le P-DG du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar n'annonce, le 23 juin, que les recettes des exportations algériennes en hydrocarbures devraient atteindre les 50 milliards de dollars vers la fin 2022. À moins de quatre mois de la fin de la saison, on peut raisonnablement penser que le but sera atteint. Le marché de l'énergie, particulièrement celui du gaz, dont l'Algérie est un acteur de premier plan, est en folie. Le prix du gaz naturel a atteint, vendredi, des niveaux qui l'ont propulsé à près de son record historique.

Le prix du gaz naturel européen s'est envolé et a atteint vendredi 342,005 euros le MWh, à peine en dessous de son record historique en séance (345 euros le MWh). Un niveau plus vu depuis les séances très volatiles des premières semaines, vers la mi-mars, du conflit armé russo-ukrainien. Il faut rappeler aussi que le géant gazier russe Gazprom avait annoncé vendredi que ses livraisons de gaz russe à l'Europe par le gazoduc Nord Stream1 seraient interrompues pendant trois jours, du 31 août au 2 septembre, pour des raisons de «maintenance». Une hausse n'est pas à exclure. À quelle condition? Si la Russie décidait «de continuer d'utiliser ses approvisionnements comme une arme et de maintenir le gazoduc fermé après la fin de la maintenance, le risque de nouvelles hausses subsiste», a prévenu Ole Hansen, analyste chez Saxobank. Ce qui a ravivé les craintes d'une situation énergétique intenable sur le Vieux Continent à l'approche de la saison hivernale, notamment. Parmi les alternatives sérieuses à ce risque l'Algérie se positionne en partenaire sûr et fiable. Ses réserves prouvées de gaz naturel s'élèvent à près de 2 400 milliards de m3. Elle fournissait déjà environ 11% du gaz consommé en Europe avant la guerre en Ukraine. Ses capacités de production vont de surcroît être décuplées depuis la découverte du méga-gisement de Hassi R'mel. Son exploitation qui débutera en novembre prochain permettra de produire 10 millions de m3 par jour. Ce qui lui donne les moyens de renforcer sa position sur le marché européen, et de renégocier les prix de son gaz. Ce qui augure de recettes substantielles. Surtout que les prix du pétrole semblent avoir repris de la vigueur et vouloir se réinstaller au-dessus de la barre psychologique des 100 dollars. Le baril de de la mer du Nord pour livraison en octobre, référence du pétrole algérien, a progressé de 1,66% terminant la semaine qui s'est achevée le 26 août à 100,99 dollars. Et si l'on en croit les prévisions des experts de l'Union des banques suisses il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Le pétrole rebondira à 125 dollars dans les mois à venir, car les fondamentaux indiquent des prix plus élevés, la capacité de réserve diminue et les stocks sont à leur plus bas niveau depuis plusieurs années, prévoient les stratèges suisses qui pointent les perturbations à venir sur les marchés pétroliers lorsqu'une interdiction européenne des importations de pétrole russe par voie maritime entrera en vigueur en décembre. «L'Union européenne a l'intention de réduire sa dépendance à l'égard des importations russes de brut par voie maritime d'ici le 5 décembre et de produits raffinés d'ici le 5 février. Cela provoquera probablement quelques perturbations, car les importations de pétrole russe vers l'UE ont atteint 2,8 millions de bpj en juillet», indique la note de recherche des experts d'UBS, répercutée par The National News. Le baril devrait avancer en terrain déminé...