La 3e édition du Forum international pour la Méditerranée a clos ses portes. Il a offert une tribune à l'Algérie pour rassurer ses partenaires européens au sujet de projets d'envergure qu'ils ont en commun. Le jeu en valait la chandelle puisqu'il s'est agi de sécurité énergétique. Une mission dont s'est brillamment acquittée le ministre de l'Énergie et des Mines qui a pris part aux travaux de cet évènement international qui s'est tenu du 17 au 18 mai à Sorrente en Italie. À tout seigneur tout honneur: le projet de gazoduc transsaharien a été l'objet d'une mise au point qui s'impose eu égard aux rumeurs (marocaines) qui visent à le parasiter. Qu'en est-il au juste de ce mégaprojet qui doit redéfinir la géopolitique de l'approvisionnement en gaz naturel entre l'Afrique et l'Europe? L'Algérie «oeuvre d'arrache pied à renforcer le projet du gazoduc transsaharien (Tsgp) reliant le Nigeria à la rive nord de la Méditerranée, via l'Algérie et le Niger, à travers le raccordement au réseau gazier algérien», a affirmé Mohamed Arkab. Ce projet «apportera une grande contribution aux approvisionnements en gaz naturel de l'Europe, et renforcera ainsi la sécurité énergétique de la rive nord de la Méditerranée», et «soutiendra également le développement socio-économique des pays de transit», a-t-il ajouté.

Impact

Il faut savoir que la réalisation de ce projet hautement stratégique, vieux de 15 ans, constamment relancé par l'Algérie qui l'a porté à bout de bras, avec ses deux partenaires, le Nigeria et le Niger, aura un impact remarquable au niveau international, continental, et régional. Ce gazoduc contribuera incontestablement à l'émergence d'un marché africain de l'énergie, ainsi que la mutualisation du savoir-faire, de la maîtrise technologique et des moyens des sociétés nationales d'hydrocarbures, pour le développement d'une industrie indépendante. Concernant l'hydrogène, c'est la création du corridor sud H2 qui a tenu le haut de l'affiche. Il a pour but de transporter l'hydrogène renouvelable produit en Algérie vers l'Allemagne, via la Tunisie, l'Italie et l'Autriche. Le projet «SoutH2 Corridor» constitue une «vraie dorsale de transport de l'hydrogène de l'Algérie vers l'Allemagne, via la Tunisie, l'Italie et l'Autriche, visant à fournir un hydrogène renouvelable en utilisant les gazoducs existants», avait déclaré Mohamed Arkab lors de la 5e édition de la Journée algéro-allemande de l'énergie, organisée le 23 octobre 2023 à Alger. Il faut savoir à ce propos que l'Algérie s'appuie sur un réseau de pipe-lines remarquable. À la concrétisation du projet de gazoduc transsaharien (Tsgp) visant à connecter les gisements de gaz naturel nigérians à l'Europe, via le réseau de gazoduc algérien, s'ajoutent deux autres gazoducs à caractère structurant, régional et intercontinental: le gazoduc Medgaz qui relie l'Algérie à l'Espagne à partir de Beni Saf jusqu'au port d'Almeria par voie sous-marine, ainsi que le gazoduc Galsi qui relie, via la Sardaigne, l'Algérie et l'Italie. Ces gazoducs qui transportent, aujourd'hui, le gaz naturel: demain, ils transporteront l'hydrogène.

Vital

La question du développement de l'interconnexion électrique entre le nord et le sud de la Méditerranée, autre projet phare de l'Algérie auquel une enveloppe de trois milliards de dollars a été allouée, a également été évoquée par le ministre de l'Énergie et des Mines. Le projet, revêt «une importance vitale pour le pays et la région. Il est à même de renforcer les énergies renouvelables, notamment par l'amélioration des liaisons électriques locales ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'exportation de l'électricité propre vers l'Europe, a indiqué le successeur de Abdelmadjid Attar. Une initiative qui permettra l'approvisionnement des pays africains en électricité propre et fiable, contribuant ainsi à leur développement socio-économique. Le ministre de l'Énergie s'est également entretenu avec le directeur exécutif de la compagnie italienne Edison, Nicolas Monti. Les deux responsables ont notamment examiné les perspectives de coopération et d'investissement dans l'exportation de gaz naturel vers l'Italie et l'étude de la possibilité de l'interconnexion électrique entre l'Algérie et l'Italie. Avec la ministre tunisienne de l'Industrie et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, il a été question des voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie et des mines. Qualifiée d'«historique», les deux parties se sont engagées à la renforcer.