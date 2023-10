Selon le classement du site spécialisé «Insider Monkey», publié début octobre 2023, «l'Algérie fait partie des 20 pays possédant le plus de ressources naturelles au monde, notamment du pétrole et du gaz, des mines de fer et d'acier, du phosphate, du zinc, du plomb, des métaux précieux et autres. L'Algérie se classe au 13ème rang parmi les 20 pays au monde possédant le plus de ressources naturelles. La rente totale des ressources naturelles en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), à compter de 2021, est estimée à 22,6%». Un rang qui lui permet de jouer un rôle central sur la scène économique et énergétique régionale et internationale,. notamment après l'adoption de nouvelles politiques de développement et d'investissement, essentiellement orientées sur l'exploitation de nouvelles ressources, et l'amorçage d'une économie diversifiée. C'est précisément toute l'importance véhiculée par les premiers résultats et avancées de la nouvelle politique économique. Cette dernière s'articule en substance sur le développement des secteurs stratégiques, tels que l'industrie et l'exploitation minière.C'est dans cette optique que le taux de la rente des ressources naturelles constitue un argument de base pour les programmes de développement. Selon le rapport, «La rente des ressources naturelles fait référence aux gains économiques qu'un pays tire de l'extraction et de la production de ressources telles que le pétrole, le gaz naturel, le charbon, les minéraux et les forêts, principalement. C'est la différence entre les revenus totaux générés par ces ressources et les coûts de production supportés par l'État». Un élément qui peut contribuer à déterminer les actions profondes à mener pour activer ces leviers stratégiques, en adéquation avec les objectifs fixés. Autrement dit, le lancement des projets pour l'exploitation optimale des ressources, annonce l'émergence d'une nouvelle ère économique où les capacités de l'Algérie à rebondir sur l'échiquier économique mondial se mesurent à l'évaluation de ces ressources naturelles, mais surtout sur les moyens mis en place pour leur exploitation. C'est ce contexte que le rapport a tenu à faire référence aux prévisions qui ressortent des récentes actions de reformes, rappelant que «L'Algérie ambitionne de produire 12 millions de tonnes d'acier dans la mine de Ghara Djebileet d'ici 2025. Cela nécessite la fourniture de 20 millions de tonnes de minerai de fer (4 millions de tonnes de concentré de fer, 6 millions de tonnes de pellets...). Dans son programme 2040, elle vise également une production de plus de 40 millions de tonnes de minerai de fer. Surtout après la mise en place du projet ferroviaire en partenariat avec le complexe chinois». Des feuilles de route qui reposent sur des indicateurs de production fiables, tirés par les volumes des réserves, comme le precise le rapport citant la mine de zinc et de plomb de Tala Hamza, située dans la région d'Oued Amizour (wilaya de Béjaïa) avec «des réserves estimées à environ 34 millions de tonnes, et une production annuelle de 169 000 tonnes de concentré de zince et 30 000 tonnes de plomb, et la mine de Ghara Djebilet qui dispose d'énormes réserves de minerai de ferestimées à 3 milliards de tonnes. Dont 1,75 milliards de tonnes exploitables».