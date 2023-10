Une économie d'un pays se fait comparer par rapport aux réserves de change dont elle dispose. Cet aspect primordial dans la définition d'une économie solvable et hors des zones de turbulence s'applique sur l'économie nationale. La dernière déclaration du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, lors de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire 2023-2024, a révélé le niveau de réserves de change dont dispose l'Algérie. À ce propos, Goudjil a souligné que «Aujourd'hui, et le Premier ministre peut le confirmer, nous avons près de 85 milliards de dollars de réserves de change, sachant que l'Algérie n'a pas de dette extérieure. C'est cela notre force», a-t-il confirmé. Cette révélation conforte l'économie du pays et les objectifs de la relance économique sur la base d'une nouvelle approche compétitive où l'investissement national et étranger seront les catalyseurs de la dynamique économique attendue pour l'année 2024. Il faut savoir que cette augmentation des réserves de change est liée à la hausse des prix du pétrole sur fond de conflit et la guerre en Ukraine. Pour rappel, la Banque d'Algérie avait fait le bilan de 2022 en soulignant que «le montant des avoirs en devises de l'Algérie à l'étranger était de 64,63 milliards de dollars contre 52,76 milliards de dollars en septembre 2022», a-t-on mentionné. Cette augmentation sensible avoisinant les 85 milliards de dollars de réserves de change montre que l'enjeu de la dépendance aux institutions monétaires internationales est complètement écarté. C'est ce qui va permettre au pays d'opter pour un développement national autonome et en dehors de la contrainte et du diktat des puissances étrangères via leurs institutions financières. La Banque d'Algérie a indiqué dans son rapport que «L'année 2022 a constitué un nouveau défi en matière de maîtrise de l'inflation en tant que phénomène mondial, la Banque centrale s'étant concentrée sur l'adoption d'une politique monétaire, notamment le taux de change, comme mécanisme pour atténuer l'inflation importée et préserver le pouvoir d'achat du citoyen à la lumière du premier excédent de la balance des paiements depuis 2014», souligne-t-on. Les réserves de change sont le critère essentiel qui permet à un pays d'avoir une présence dans le concert des nations sur le plan économique. D'ailleurs les experts de la finance internationale expliquent en la matière que «leur première raison d'être est d'entretenir la confiance des marchés envers la devise nationale et de montrer que le pays a les moyens de résister à un choc quelconque, hausse des prix des matières premières ou des biens manufacturés, crise du crédit, catastrophe naturelle, dérapage du commerce extérieur, etc.», affirme-t-on. L'Algérie qui a connu une période très délicate, il y a de cela quatre années, a failli négocier sa situation économique avec les instances financières, le Fonds monétaire international (FMI), en l'occurrence pour pouvoir répondre aux besoins de son économie nationale et pour parer aux risques d'une crise structurelle qui la guette. L'embellie financière dont bénéficie l'Algérie actuellement à travers les réserves de change qui ont connu une augmentation appréciable, doit servir comme instruments de sauvegarde de l'économie nationale et de sa relance effective en ciblant les objectifs stratégiques de développement national tant clamé par les économistes algériens patriotes. Il faut sortir de la logique rentière et transformer ce potentiel financier en un outil d'investissement qui vise à apporter une véritable valeur ajoutée à l'économie nationale.