L'Algérie va abriter un évènement international de premier plan qui sera scruté par les principales capitales du monde: le 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf). Pays qui figure parmi les cinq principaux producteurs mondiaux de gaz (Russie, Iran, Qatar, Venezuela et Algérie), de ce «bloc énergétique» qui contrôle 73% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, 43% de la production commercialisée, 55% des exportations par gazoduc et 50% des exportations de Gnl. C'est dire si tous les projecteurs seront braqués inévitablement sur Alger, El Mahroussa, la bien gardée, qui hébergera ce rendez-vous mondial du 29 février au 2 mars prochains. Il rappelle aussi le rang qu'occupe le pays sur la scène énergétique internationale. «L'organisation d'un évènement aussi important en Algérie dans une conjoncture très particulière, marquée par l'importance cruciale du gaz dans la sécurité énergétique et dans la transition énergétique traduit le

rôle important que joue l'Algérie au sein du Gecf, en tant que membre fondateur, et sur la scène énergétique internationale en tant que fournisseur fiable de l'énergie», soulignera le ministre de l'Énergie et des Mines. Le 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Gecf sera automatiquement couronné par une proclamation: «La déclaration d'Alger». L'apport de l'Algérie sera, à cet effet, incontestablement significatif.

«Il s'agira pour l'Algérie, en sa qualité de membre fondateur du Gecf, de contribuer avec les pays membres de cette organisation à façonner l'avenir énergétique en tant que défenseur mondial du gaz naturel et plate-forme de coopération et de dialogue», a confirmé le successeur de Abdelmadjid Attar. Dans quels desseins? L'objectif est de «soutenir les droits souverains des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel et de contribuer au développement durable et à la sécurité énergétique mondiale», a expliqué Mohamed Arkab qui s'est livré à quelques révélations, concernant l'élaboration de la «déclaration d'Alger» qui tiendra la place de document «phare» de ce 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Gecf. La copie fait l'objet de discussions au sein du groupe de travail ad hoc de haut niveau (High Level Ad hoc Working Group) du Gecf, présidé par l'Algérie. Quelle orientation devrait-elle prendre? Elle devrait «refléter les objectifs et la vision du Gecf qui consiste à faire du gaz naturel la ressource centrale d'un développement inclusif et durable», a confié le ministre de l'Énergie et des Mines. Il faut savoir que le 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Gecf se tiendra au CIC, Abdelatif Rahal. 12 pays membres, l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago, les Émirats arabes unis et le Venezuela y prendront part. L'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Mauritanie, le Mozambique, et le Pérou participeront en tant que pays observateurs. Il faut rappeler qu'il a fait l'objet d'une réunion préparatoire qui a été présidée le 13 décembre par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Elle a été axée sur plusieurs activités scientifiques, techniques et diplomatiques dont l'inauguration du siège de l'Institut de la recherche sur le gaz (Gri) du Gecf, abrité et dirigé par l'Algérie. Quelle est sa mission? «Le Gri a été créé pour faciliter la coopération technologique et mener des recherches afin de faire progresser les technologies et les connaissances dans l'industrie du gaz naturel, notamment par le biais de programmes de formation, de partage des connaissances entre les pays et de partenariats universitaires», a expliqué Mohamed Arkab. Ce 7e Sommet du Gecf verra aussi le lancement de la nouvelle édition du «Global Gaz Outlook» 2050 du Forum des pays exportateurs de gaz. Une publication qui fournit une analyse complète des marchés gaziers mondiaux et régionaux, ainsi que du rôle du gaz naturel dans la transition énergétique. Un avant-goût de ce rendez-vous international du gaz qui éclairera l'avenir énergétique du monde.