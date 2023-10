Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a affirmé, hier à Alger, que l'encadrement des importations visait à servir la production et l'économie nationales, notamment après l'installation du Conseil supérieur de régulation des importations par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Lorsqu'il y a possibilité de fabriquer un produit en Algérie, qui soit générateur de richesses et d'emplois, elle doit être saisie pour mieux renforcer l'économie nationale», a déclaré le ministre en marge de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire 2023/2024 au Conseil de la nation.

Le Conseil supérieur de régulation des importations vise à «orienter les fonds des importations vers la production nationale et partant, renforcer la production locale», a affirmé Zitouni.

«Nous ne pouvons pas se passer de l'importation, notamment lorsqu'il s'agit de produits non fabriqués localement», à l'instar de tous les pays du monde, a estimé le ministre.

Soulignant que le dossier des importations n'était pas un sujet «tabou» s'il sert l'économie nationale, le ministre a affirmé que l'importation ne doit pas être «une culture» chez les importateurs qui sont appelés, en revanche, à s'orienter vers la production locale de ce qu'ils importent.

Concernant la spéculation, Zitouni a souligné que «la lutte contre ce fléau se poursuivra, non seulement à travers un traitement purement sécuritaire et juridique, mais aussi par un traitement économique parallèlement à la stricte application de la loi».