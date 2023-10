Indicateurs fiables des évolutions de l'activité commerciale extérieure, les valeurs unitaires des échanges de marchandises au premier trimestre 2023, affichent selon l'enquête de l'Office national des statistiques une baisse de 0,6% des prix à l'exportation de marchandises, et de 7,1% des prix à l'importation de marchandises, par rapport au 1er trimestre 2022. Il faut dire qu'en matière d'importation, cette baisse des prix ne peut avoir d'impact sur la facture qu'à travers la prise en considération de l'évolution des volumes. Selon l'ONS, ces derniers affichent une augmentation de l'ordre de 5,8%, qui n'as pas eu un grand impact sur les résultats d'exercice du fait que les importations se sont élevées à 1 371,6 milliards de DA au 1er trimestre 2023 contre 1 394,5 milliards de DA au cours de la même période 2022, soit une baisse en valeurs courantes de 1,6% par rapport au 1er trimestre 2022. Une situation qui renseigne sur les effets des actions menées par l'État pour réduire la facture d'importation, sans altérer la nécessité des volumes à importer.

Presque dans le même cas de figure, la baisse des prix à l'exportation traduisent directement les fluctuations des prix des hydrocarbures qui affichent un recul de 0,8% au même trimestre, avec un ralentissement des prix des produits hors hydrocarbures de l'ordre de 11%.Une évaluation qui nécessite de distinguer entre les prix et les volumes, pour avoir une lecture réelle de l'évolution de l'activité, qui reflète une augmentation des volumes des exportations 0,6%, tirée par l'évolution des valeurs courantes. Ces dernières renseignent sur une stabilité de l'activité des exportations avec un résultat de 1865,8 milliards de DA contre 1 865,4 milliards de DA au cours du 1er trimestre 2022 soit une quasi-stagnation en valeurs courantes de 0,02% par rapport au 1er trimestre 2022.Il y a lieu de convenir que ces évaluations permettent de dégager la situation financière précise de l'ensemble de l'activité durant cette période, et de mesurer l'impact des actions de réformes et de restructuration, et d'établir des prévisions fiables,notamment en matière de gestion et de développement.

C'est précisément dans cette optique que les valeurs unitaires des deux activités prennent une importance particulière en matière de suivi et de planification. Dans cet ordre d'idées, ces évolutions enregistrées durant ce premier trimestre 2023 ont conduit à un excédent commercial de 494,2 milliards de DA pour le 1er trimestre 2023 contre 470,9 milliards de DA le même trimestre de 2022. Des résultats qui confirment la pertinence de la nouvelle politique économique, et met en avant l'importance des défis à relever pour asseoir des bases pérennes, pour la concrétisation d'une relance efficiente. Il faut dire qu'en dépit des indicateurs financiers qui commencent à virer au vert, un travail colossal reste à effectuer sur le terrain, dans la mesure où la relance des secteurs stratégiques, nécessite une valorisation à même d'engendrer un impact visible sur l'économie nationale. Cela étant, il n'en demeure pas moins que ces avancées restent des arguments indiscutables en matière de développement, notamment lorsqu'elles permettent une amélioration du «taux de couverture des importations par les exportations, qui passe de 133,8% au 1er trimestre 2022 à 136,0% durant la même période de l'année 2023. Les termes de l'échange connaissent également une petite amélioration puisqu'ils affichaient 94,4% au 1er trimestre 2022 et passent à 101,0% au 1 er trimestre 2023».