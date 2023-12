L'hydrogène vert et les solutions de réseaux usitées ont été au coeur des interventions et débats animés par des experts algériens de renommée mondiale, lors du premier workshop international sur les énergies renouvelables, organisé par le Club algérien d'excellence et de hautes compétences (Caehc) à Aïn Benian, à Alger. Dans son allocution d'ouverture, la présidente du Club Mme Faïza Bouzegza a abordé les précipitations ascendantes dans la transformation énergétique mondiale et les prévisions des besoins annoncés en la matière. «Selon des études prospectives, plus de la moitié des besoins exprimés de par le monde à la moitié de ce siècle, en matière d'énergie électrique sera puisée à partir de l'énergie éolienne et du solaire... D'où cet impératif d'échanger des expertises et des expériences entre experts, universitaires, opérateurs et chercheurs, afin de maîtriser ce secteur des énergies nouvelles et renouvelables, conformément aux orientations de l'État algérien». Fait important lors de ce workshop international, la présence d'éminents professeurs et chercheurs algériens dans le monde, pour animer des conférences très intéressantes autour du thème de l'hydrogène et du réseau. Il s'agit, entre autres éminences grises, du professeur Karil Zaghib, venu de Canada, le professeur Kamal Youcef Toumi, venu des États-Unis (USA), le professeur S.Mekhilef d'Australie, M. Ghazli venu d'Allemagne, etc... D'autres chercheurs algériens, tout aussi brillants, ont également fait le déplacement de Norvège, des Émirats arabes unis ou encore de France, ainsi que des différentes universités du pays. L'invité d'honneur, le professeur Toumi a donné une communication magistrale autour du thème «Les voies intégrées: naviguer vers un environnement équilibré et durable», dans lequel il a suggéré un certain nombre de propositions au sujet de la gouvernance dans ce volet des EnR. Plaidant pour une politique basée sur la réduction de l'empreinte carbone, Toumi a explicité les différents enjeux liés aux différents protocoles et accords paraphés, notamment la Cop de Paris et le protocole de Kyoto. Le professeur algérien préconise «un programme des énergies renouvelables agressif, basé sur l'acquisition des technologies». La recherche et le développement, ainsi que l'innovation sont les maître-mots de l'intervention du professeur Toumi, qui a certifié qu'aucune économie au monde ne peut évoluer, si elle ne prend pas en considération le développement des infrastructures de bases liées aux technologies et à la numérisation». Toumi a aussi abordé les défis liés au développement des réseaux et la consolidation des compétences. Il a également appelé à développer l'industrie énergétique au plan local et national, et ne pas attendre éternellement que ça soit fait d'elle-même... Il a également estimé qu'une «économie forte, ne peut se passer d'un système financier efficace». Pour sa part, Karim Zaghib, l'autre éminence algérienne, a focalisé son intervention sur «l'électrification de la société», en abordant le cas du Canada et du Québec. Zaghib a plaidé pour un système zéro carbone, où l'accélération de la transition peut se jouer par une accentuation des ressources énergétiques, notamment l'éolien et le solaire. Le professeur algérien a abordé les différentes solutions liées aux stockages de l'énergie, ainsi que les méthodes de réseaux usitées, notamment au Canada. Il a également fait référence à la mise en place de centres ou de pôle d'excellence dans le processus d'électrification stratégique de la société. Prenant comme modèle, l'exemple de la Norvège, Zaghib a appelé à intensifier le recours à l'éolien et le solaire en Algérie et à injecter des investissements issus des hydrocarbures, pour financer les énergies nouvelles et renouvelables, afin d'accélérer la transformation énergétique», a-t-il encore ajouté. Quant au commissaire des énergies renouvelables au Centre de développement des énergies renouvelables (Ceder), Noureddine Yassaâ, il a souligné l'importance du dossier des énergies renouvelables, qui «constitue la priorité du gouvernement et de l'État algérien pour la transition énergétique dans le pays». Il a estimé que le thème de ce workshop international autour de «l'hydrogène vert et le réseau» tombe à point nommé, puisqu'il coïncide avec le lancement de la stratégie nationale de l'hydrogène vert. À ce propos, il a souligné «l'importance des volets relatifs à la formation, le renforcement des compétences, le développement des compétences, ainsi que l'apport des éminents chercheurs algériens à l'étranger et dans le pays dans le renforcement de la transition».