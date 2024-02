Un nouveau départ? Probable. Les cours de l'or noir qui se sont enfoncés sous la barre des 80 dollars repartent vers le haut. Ils étaient sur le point d'aligner une seconde hausse consécutive, hier, en cours d'échanges. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril progressait de 49 cents pour afficher 78,48 vers 13h30. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate, pour livraison en mars avançait de son côté de 41 cents à 73,19 dollars. Un rebond significatif après une hésitation en début de matinée. Ce qui a alimenté les commentaires et les points de vue des experts. Qu'en pensaient-ils? Les cours étaient pris entre d'un côté les considérations macroéconomiques et la perspective de taux élevés plus longtemps aux États-Unis, et de l'autre, le risque géopolitique toujours présent, tant au Moyen-Orient qu'en Europe. Les prix continuent «d'évoluer dans une fourchette étroite, alors que le marché évalue le risque géopolitique au Moyen-Orient et les commentaires ‘'hawkish'' (défavorables à une baisse des taux, ndlr) de la Réserve fédérale américaine» (Fed) la semaine dernière, estimaient les analystes de DNB, la plus grande banque et entreprise du secteur financier de Norvège. «Des données relatives au marché du travail américain publiées vendredi ont été extrêmement robustes, ce qui a entraîné une appréciation significative du dollar américain et a donc pesé sur les prix du pétrole», relevait de son côté Carsten Fritsch, analyste chez Commerzbank, second groupe bancaire allemand. Il faut savoir que les cours de l'or noir étant libellés en dollars, une appréciation de la devise américaine découragerait les achats de pétrole en diminuant le pouvoir d'achat des acheteurs utilisant des devises étrangères. La résilience de l'économie américaine face à un environnement de taux élevés a en effet dissipé les attentes des investisseurs de baisse des taux imminentes, d'autant que le président de la Fed Jerome Powell a lui-même écarté une baisse du taux directeur en mars, fait-on remarquer. «L'amenuisement des perspectives de réduction des taux d'intérêt dans un avenir proche alimente les inquiétudes concernant la demande de pétrole», notait Mr Fritsch. Les prix sont en parallèle soutenus par les risques géopolitiques, souligne Tamas Varga, de PVM Energy. Au Moyen-Orient, «les tensions accrues (et) les hostilités avec les Houthis dans la mer Rouge» pourraient entraîner «un détournement persistant du trafic pétrolier autour du cap de Bonne-Espérance», affirme l'analyste. C'était en effet le principal aiguillon de la hausse de la veille. Les cours du pétrole avaient réajusté le tir lundi, en fin de séance, sur fond de dégradation de la situation au Moyen-Orient, mais aussi de perturbations de l'appareil productif russe. Le baril de Brent avait clôturé sur un bond de 0,85%, son équivalent américain, le West Texas intermediate (WTI) a progressé pour sa part de 0,69%.

«Le marché est inquiet de voir les tensions se propager au Moyen-Orient, avec un risque de blocage d'une partie de l'offre», a fait remarquer Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. «La région est en effet en ébullition. Les États-Unis ont procédé à une série de frappes contre des forces d'élite iraniennes et des groupes armés pro-Iraniens en Syrie et en Irak, vendredi dernier, une semaine après l'attaque d'un site militaire en Jordanie qui a entraîné la mort de trois soldats américains, avant qu'ils ne prennent pour cible, le lendemain des postes Houthis au Yémen, en riposte à des tirs de missiles contre des navires marchands en mer Rouge. Après la réplique des États-Unis, le marché attend de voir comment vont répondre les Houthis», pensait Andy Lipow, tout en soulignant que cela pourrait entraîner d'autres attaques et menacer le trafic des tankers. Ce qui va immanquablement peser sur les prix.