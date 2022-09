Pour donner corps aux mesures mises en place, afin de faciliter l'acte d'investir, le dernier Conseil des ministres s'est penché sur l'importance d'accélérer la concrétisation de ces moyens. Une orientation qui intervient dans une phase cruciale des reformes engagées. L'ultime objectif étant la consécration, sur le terrain du principe de résultats, la célérité dans l'application des directives économiques retenues demeurent une condition incontournable. C'est dans cette optique que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné «la création, avant fin septembre courant, du guichet unique de l'investissement», selon un communiqué des ser-vices de la Présidence. Une action centrale de la relance économique, du fait que ce guichet réunira tous les outils et les procédures pour l'investissement. Il contribuera à canaliser toutes les capacités réelles et les opportunités d'investissement. D'où l'importance de faire correspondre sa création avec le lancement des grands axes de la reforme économique, ce qui explique en partie l'ultimatum lancé par le président de la République aux instances chargées de cette mission, précisant que «le dernier délai pour la création du guichet unique de l'investissement est fixé à fin septembre courant, afin d'avoir des statistiques précises permettant l'élaboration d'un plan de gestion basé sur la prospective et faciliter, par la même, l'investissement».

Il faut dire que l'action principale du guichet unique porte sur la prise en charge rapide des projets et la mise en place d'un accompagnement efficace pour leurs réalisations. Sa présence au niveau des collectivités locales cristallise l'action de décentralisation de l'administration. Une action hautement nécessaire pour effectuer les déverrouillages nécessaires au développement local et à la normalisation de l'acte d'investir Il y a lieu de convenir que devant les résultats inscrits ces deux dernières années, l'ère du jacobinisme aveugle est plus que révolue. Plus que des freins, ces anciennes pratiques représentent, dans la conjoncture actuelle, des pommes de discorde pour la nouvelle vision économique, d'autant plus qu'à travers ce guichet, les potentialités réelles d'investissement seront plus perceptibles pour les investisseurs étrangers.

Autrement dit, c'est l'attractivité et la visibilité de la destination «Algérie» pour l'investissement, qui sera mise en avant. À cela s'ajoute l'importance que véhiculera cette action en matière de mutation, révélant le passage d'une gouvernance inerte, portée uniquement sur les revenus des hydrocarbures, à une gouvernance dynamique et essentiellement axée sur le développement. Cela étant, pour ce faire, la valorisation des avancées réalisées et l'application rigoureuse des nouvelles dispositions de loi, et des mesures de facilitation, sont une condition inévitable. Elles représenteront le socle qui portera à bras le corps les ouvertures et les perspectives d'investissement des grandes réalisations. En somme, le guichet unique pour l'investissement sera plus qu'un simple outil de facilitation, il jouera le rôle d'accélérateur, notamment dans l'activation des grands leviers économiques. Cependant, pour aboutir à cette finalité, une coordination sans faille entre les différents organismes et les instances du domaine de l'investissement s'impose.

Par ailleurs, s'exprimant sur l'exposé de la plate-forme numérique de l'investisseur, le président Tebboune a souligné que «l'objectif principal est de garantir la transparence, qui doit être concrétisée sur le terrain, à travers le mécanisme de la plate-forme numérique de l'investisseur.

Cette dernière doit figurer parmi les mécanismes d'aide au recensement du foncier industriel et à son orientation aux investisseurs éligibles».