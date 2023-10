Le nouveau rapport de la Banque mondiale sur l'économie nationale met en exergue «une performance économique soutenue», ainsi que des «efforts pour stimuler l'investissement du secteur privé», devant être renforcés, selon ce document de suivi de la situation économique en Algérie. Pour la première fois depuis 2015, le PIB hors hydrocarbures a enregistré une hausse de 4,3% en 2022, dépassant son niveau prépandémique et constituant un taux de croissance historique et le plus élevé depuis près d'une décennie. La Banque mondiale qui s'est penchée sur les données économiques récentes, s'est focalisée sur les principales évolutions et politiques économiques du premier semestre de l'année 2023. cela, en faisant l'analogie avec les données fournies en 2022 et même au-delà, à savoir 2021 et 2020. De manière générale, le rapport retrace les développements macroéconomiques en Algérie sur l'année 2022, ainsi que sur le premier semestre 2023. Le rapport dresse également les perspectives, à court et moyen terme, de l'économie algérienne, en prenant le soin de le situer dans le contexte politique et économique global, au plan national et international. Globalement, le rapport souligne la poursuite de la reprise économique, malgré la baisse des prix des exportations de pétrole et de gaz. Toujours selon ce récent rapport de suivi de la situation économique, l'économie algérienne qui a renoué avec une reprise ascendante durant le premier semestre 2023, a retrouvé en 2022, son niveau pré-pandémique. Pour l'année 2024, la croissance économique de l'Algérie, devrait également reprendre sa trajectoire pré-Covid, tirée notamment par les secteurs des hydrocarbures et de l'agriculture, selon le rapport de la Banque mondiale. À l'origine de ces bonnes performances de l'économie algérienne, plusieurs facteurs sont mis en exergue, à commencer par les réformes politiques engagées et les effets positifs des efforts de diversification des recettes hors-hydrocarbures. «Les bonnes performances du secteur des hydrocarbures et la dynamique positive des investissements devraient se poursuivre», note-t-on dans le rapport de présentation de Cyril Desponts, économiste senior de la Banque mondiale pour l'Algérie, qui renchérit, «L'Algérie a mis en place des amortisseurs macroéconomiques à court terme, grâce à l'accumulation de réserves de change et à des économies budgétaires. Dans ce contexte, le rapport met l'accent sur les réserves de change qui se sont «élevées à 68,8 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de 17,2 mois d'importations de biens, en juin 2023, contre 61,7 milliards de dollars américains fin 2022. Cela équivaut à 15,9 mois d'importations de biens et services.». Cependant, l'incertitude mondiale augmente et la sensibilité des équilibres extérieurs et budgétaires aux prix mondiaux du pétrole demeure, ce qui souligne la nécessité de renforcer la résistance aux futurs chocs des matières premières.». Ainsi, «la hausse des investissements, notamment dans les grands projets industriels», stimulant l'activité économique au premier trimestre 2023, a été également soulignée dans le rapport qui préconise une poursuite de cette tendance, en soutien à la croissance pour la période située entre 2023 et 2025. Ce faisant, la reprise de l'investissement privé semble avoir stimulé la production industrielle, qui a dépassé en 2021 son niveau de 2019, note-t-on encore. Les rédacteurs du rapport, préconisent également la poursuite des efforts dans le cadre des réformes engagées par les autorités du pays, en vue de soutenir les efforts d'amélioration de l'environnement des affaires dans le pays et à attirer les investissements du secteur privé, en vue de maintenir cette tendance actuelle. Bien qu'à un rythme lent, le rapport note «une croissance dynamique de la production hors hydrocarbures», qui s'est poursuivie au premier semestre de l'année 2023. Cette croissance a été «soutenue par l'investissement et la consommation publique». Aussi, la balance commerciale est restée positive et l'accumulation des réserves de change s'est poursuivie, bien que les recettes d'exportation de l'Algérie ont nettement diminué, au cours du premier semestre 2023,». Sur un autre registre, le rapport de la Banque mondiale préconise que «le taux d'inflation restera élevé en 2023, en raison de la hausse des prix des produits agricoles», note-t-on encore.

«Il a atteint 9,7% au cours des huit premiers mois de 2023, tandis que le taux d'inflation des prix alimentaires a atteint 14,0%», souligne-t-on encore. la Banque mondiale admet que l'Algérie dispose encore d'un potentiel à même de lui permettre de diversifier son économie, de réduire sa dépendance à l'égard des importations et d'augmenter ses exportations hors hydrocarbures, tout en créant des emplois durables dans le secteur privé», déclare Kamel Braham, représentant résident de la Banque mondiale en Algérie.