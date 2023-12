La finance islamique a le vent en poupe. Une douzaine de banques algériennes a réussi à engranger la somme de 800 milliards de dinars, au titre de la finance islamique, depuis 2020 à 2022. Cela représente un taux de croissance de l'ordre de 24%, en l'espace de deux années seulement, avec l'espoir de voir ce taux grimper au-delà de ces chiffres en 2023.

C'est ce qu'a révélé le président de la commission de la finance islamique au sein de l'Association des banques et des établissements financiers (Abef), Sofiane Mazari au cours d'une conférence sur le thème «Finance islamique en Algérie, bilan et perspectives», organisée jeudi par l'Association des diplômés de l'Institut de financement du développement du Maghreb (Ifidas). Cette rencontre qui a dévoilé le niveau de croissance de ce type de finance dans le pays, a permis également de tâter le pouls de ce secteur naissant en Algérie, les facteurs qui ont induit une telle évolution et les perspectives y afférentes. Cette croissance notable dans un secteur aussi névralgique que ce type, la finance islamique, est à imputer à une volonté politique visant le développement de ce secteur névralgique. C'est, en tout cas, ce qu'a confié Mazari évoquant la réorganisation du cadre juridique et législatif, encadrant le secteur des finances en Algérie.

Dans ce sens, rappelant l'importance des modifications juridiques opérées en Algérie pour suivre l'évolution du secteur de la finance islamique, il préconisera la révision du cadre juridique, relatif à la finance islamique en 2024, en vue de dépasser la formule actuelle pour aller au-delà des agences et guichets islamiques. Cela étant dit, la promulgation de la finance islamique sur la monnaie et le crédit a permis de donner un coup de fouet au secteur qui semblait nager à contre-courant des évolutions dans le pays et dans le monde. Selon le président de la commission de la finance islamique au sein de l'Abef, l'année prochaine verra la création de véritables banques islamiques dans le pays. Pour étayer cette évolution dans ce secteur précis, l'orateur, également responsable du département de la finance islamique au Crédit populaire d'Algérie (CPA Bank), assure que près de 50% (49%) des «Algériens préféraient les prestations de la finance islamique aux prestations classiques». Un indicateur certain et sérieux quant à l'importance de développer davantage ce secteur, afin de l'arrimer aux normes requises et dividendes attendues.

Il expliquera qu'au sein du CPA, sur 45 000 détenteurs de comptes de la finance islamique, 75% sont de nouveaux clients au sein de la banque. Pour sa part, le directeur général d'Al Salam Bank-Algérie, Nasser Hider, a mis en relief le rôle prépondérant de la Banque d'Algérie et les banques publiques, qui ont contribué à faire évoluer ce secteur, notamment en matière de mise à contribution des outils de gestion de la politique monétaire et la multiplication des guichets et agences dédiées. Cette embellie ne concerne pas uniquement le secteur des banques. En effet, cela touche aussi au secteur des assurances, où le produit «Assurance Takaful» a réussi à engranger plus de 90 millions de dinars de chiffre d'affaires, apprend-on. Tous les acteurs du secteur s'accordent à dire que l'assurance Takaful devrait connaître un boom considérable, au cours des prochaines années en Algérie.

À ce sujet, il est important de souligner ce chiffre d'affaires de 93 millions de dinars enregistré, à la fin du mois de septembre 2023, concernant les activités de l'assurance Takaful, selon les chiffres du Conseil national des assurances (CNA). Aussi, le marché de cette filière a également engrangé 48,4 millions de dinars en 2022, selon le même bilan dressé par la CNA.

La croissance attendue de la finance islamique se confirme, de plus en plus, avec les perspectives des activités attendues de l'industrie automobile en Algérie. En effet, le leasing et le crédit automobile semblent avoir de beaux jours devant eux, notamment grâce à la reprise du marché des voitures dans le pays et l'implantation de multiples marques dans les mois à venir.