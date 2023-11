Après un suspense longuement entretenu, le projet des 2000 MW de la Sonelgaz semble connaître de nouvelles évolutions positives. La Compagnie de l'engineering, de l'électricité et du gaz (Ceeg.Spa) de Sonelgaz vient de mettre fin au suspense qui aura duré plusieurs semaines, en rendant public un avis d'attribution provisoire de marchés, relatifs au projet des 2 000 MW en énergie photovoltaïque.

L'avis stipule qu'après «l'ouverture des plis en date du 24/07/2023 et 25/09/2023 et l'évaluation, des offres techniques et financières, sont attribuées provisoirement aux soumissionnaires conformes», dont les noms sont cités dans la liste publiée en date du 31 octobre 2023. Parmi les heureux postulants, dans ce premier projet d'envergure des énergies renouvelables en Algérie, des sociétés algériennes lancées dans cette aventure extraordinaire. Le Cluster Green Energy Algeria qui compte des adhérents parmi les heureux élus de ce projet, s'est félicité de l'aboutissement de ce programme d'envergure. Il s'agit des sociétés de l' Eurl Hamdi qui s'est vu attribuer deux lots, à savoir le n°4 (80MWc) et le n° 10 (80MWc), avec des offres financières exprimées de plus de 8 milliards de dinars chacune. Il y a également le groupement algéro-turc Zergoun - Ozgun, qui a bénéficié du lot n° 7 d'une capacité globale de 80 MW, avec une offre exprimée de plus de 9,6 milliards de dinars. Il y a également le groupe algérien Cosider qui a également raflé deux lots distincts, notamment le numéro 02 d'une capacité de 120MW et le numéro 11 avec une capacité de 150 MW, avec des offres respectives de plus de 11,6 milliards de dinars et plus de 14,4 milliards de dinars. Les neuf lots restants ont été raflés par les sociétés et consortiums chinois, venus postuler en grand nombre dans ce premier projet des énergies nouvelles et renouvelables EnR en Algérie. Parmi les 15 lots constituant le projet de stations photovoltaïques, réparties à travers 12 wilayas du pays, un seul lot, en l'occurrence le numéro 08, a été annulé.

L'avis publié de la Ceeg ne motive pas les raisons de cette annulation ou encore la suite des évènements pour ce qui est de ce site, doté d'une capacité de 80 MW. En attendant l'installation des entreprises et le lancement effectif des travaux de réalisations des stations photovoltaïques, l'on ne peut que se réjouir de l'aboutissement de ce projet prometteur pour l'Algérie, dans sa quête de production et de maîtrise des énergies renouvelables. Il convient de souligner qu'en date du 29 octobre 2023, une réunion extraordinaire a eu lieu au niveau de la direction générale de Sonelgaz, sous la supervision du P-DG de Sonelgaz, Morad Adjal, autour de l'examen du plan de travail au titre de la réalisation du projet d'énergie renouvelable de 2000 MW. La réunion a également abordé les aspects liés à «la méthode de suivi des projets qui se rapportent aux 2000 MW». Selon le communiqué de la Sonelgaz, les instructions du P-DG de Sonelgaz ont trait aux aspects organisationnels de la gestion de ces projets, «de manière à garantir les meilleures conditions de travail et leur bon déroulement».