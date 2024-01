Un décret exécutif portant la nouvelle réglementation de l'octroi du foncier industriel aux investisseurs locaux et étrangers a été publié jeudi au Journal officiel. Ce décret fixe les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l'État destiné à la réalisation de projets d'investissement.

Selon ce décret «toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non-résidente (...), porteuse d'un projet d'investissement, peut postuler au bénéfice d'une concession de gré à gré convertible en cession d'un bien immobilier relevant du domaine privé de l'État». Le texte précise que le «postulant doit introduire une demande» via la plate-forme numérique de l'investisseur gérée par l'Agence.

Le postulant doit d'abord faire une «réinscription qui consiste à renseigner via la plate-forme numérique les rubriques concernant son projet d'investissement, à savoir: l'activité projetée; la localisation et la superficie du bien immobilier ciblé; le plan du financement (coût prévisionnel du projet, montant des apports personnels et le montant des crédits financiers) et renseigner le formulaire comportant la fiche descriptive du projet». «Le pré-traitement automatique des données introduites par le postulant, lui permet d'être fixé sur l'éligibilité de son projet. «Une fois éligible, le postulant confirme son choix et formalise l'enregistrement de sa demande contre une attestation de pré-inscription, générée par la plate-forme numérique de l'investisseur», précise le texte. Le décret précise que «le traitement de la demande d'octroi du foncier économique s'effectue, de façon numérique, par le biais de la grille d'évaluation des projets...». Sur la base des résultats du traitement (...), le projet d'investissement qui obtient le meilleur score selon la grille d'évaluation est retenu et «une décision provisoire» lui est établie,est-il détaillé. Laquelle décision «ne devient définitive qu'après expiration du délai du recours prévu par la réglementation», ajoute le texte. Les investisseurs non retenus sont également informés au moment de l'établissement de la décision provisoire. De ce fait, «à compter de la date de notification de la suite réservée à sa demande d'octroi de la concession. tout postulant qui s'estime lésé peut adresser une réclamation par tout moyen à l'Agence nationale du foncier industriel» qui vient d'être créée par décret.

En outre, «l'achèvement effectif du projet conformément aux clauses et aux conditions du cahier des charges, l'obtention du certificat de conformité et son entrée en exploitation dûment constatée par les administrations et les organes habilités» et «l'apurement de la situation hypothécaire grevant le droit réel immobilier résultant de l'octroi de la concession» sont deux conditions fixées par ledit texte permettant la conversion de la concession en cession.