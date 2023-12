Selon des sources locales, le déchargement a été effectué depuis le quai réservé au complexe Sider au port d'Annaba. Cette première cargaison va permettre le redémarrage du HFn°2 de la zone de production de fonte et d'acier du complexe sidérurgique, après deux mois d'arrêt, en raison de la rupture de stock de coke et des difficultés d'approvisionnement dues aux fluctuations du marché et aux perturbations occasionnées par la guerre en Ukraine, selon les précisions apportées par une source relevant de la direction du complexe.

Cette quantité va assurer une réserve considérable de combustible pour le fonctionnement de la chaîne de production, nous dit-on. Celle-ci, dont la production n'a pas été interrompue, malgré l'arrêt du HFn°2, a tenu à préciser notre source.

Le processus de production a été maintenu grâce à un stock semi-fini, de produits, dont des fers plats, y compris les rouleaux de fer et les produits longs destinés à la construction, a-t-on expliqué. Il est à noter que cette première livraison de 18 000 tonnes de coke qui sera suivie d'une autre, similaire, fait de la Fédération de Russie, un fournisseur fiable, comparativement au fournisseur turc.

Ce dernier, qui convient-il de le rappeler, a fourni à son client, le complexe Sider El Hadjar en l'occurrence, un combustible non conforme, puisque, rappelle-on encore, une cargaison de 17 648,5 tonnes, en provenance de Turquie, au début du mois courant, a été refoulée, suite aux résultats d'analyses, effectuées sur un échantillon, révélant la non-conformité du coke, ce qui a contraint les décideurs de l'entreprise à se tourner vers le fournisseur russe Black Rabbit Dmcc.

Le processus s'inscrit dans le cadre d'un accord d'approvisionnement conclu entre le complexe Sider El Hadjar et le fournisseur russe, sous l'égide du groupe algérien Imétal, en vue de fournir cette matière première nécessaire au fonctionnement du haut fourneau (HF n°2) qui représente «le nerf de la guerre». L'arrivée d'une seconde cargaison de 18000 autres tonnes du même fournisseur est attendue au port d'Annaba dans les prochains jours, de sorte à porter la quantité totale acquise par le complexe Sider à 36000.

En cas d'arrêt de cet équipement, en raison d'un manque d'approvisionnement de coke (résidu de charbon), c'est tout le complexe qui reste en stand-by. C'est pourquoi l'arrivée de cette première cargaison de coke russe, va permettre à l'usine de surmonter les difficultés d'approvisionnement en la matière, enregistrées sur le marché mondial. Pour information, le coke est un combustible obtenu par thermolyse de la houille, qui est principalement utilisé dans la sidérurgie afin de réduire le minerai de fer dans le FH afin d'obtenir de la fonte, qui est, par la suite, transformée en acier.

C'est dire l'importance du coke, pour le complexe Sider, dans la production sidérurgique. Par ailleurs, et dans un autre contexte, les informations apportées par notre source, le complexe s'oriente vers le recours aux granulés de minerai de fer, afin d'éviter l'arrêt de la chaîne de production.

Un procédé adopté par ses semblables de Bellara (Jijel) et Tosyali (Oran), nous dit-on.

Pour l'heure, l'opération de réception du coke a permis aux travailleurs du complexe et de son staff de reprendre espoir pour une activité productive stable et continue en cette conjoncture exceptionnelle que connaît le marché des matières premières à l'échelle mondiale.