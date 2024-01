Par Kamel BELHOUT *

La propriété foncière est considérée comme l'un des éléments les plus importants et la pierre angulaire de tous les processus de progrès et de stratégies de développement économique et social au sein de toutes les sociétés outre le facteur humain, c'est pourquoi toutes les Constitutions et les Chartes internationales ont prêté une attention particulière à cette propriété et la considérant comme un droit sacré nécessitant soin et protection.

Pour la question du foncier agricole et sa sécurisation aujourd'hui, elle est au centre des attentions de l'État algérien, au vu de son importance indissociable de développement et de renouveau agricole jugé nécessaire au maintien d'une activité agricole profitable et soutenable. La sécurisation du foncier est une question institutionnelle qui consiste à assurer l'exercice des droits rattachés à la propriété quels que soient leur nature ainsi que la sanctuarisation de ces terres en les préservant contre toute agression et changement de vocation.

Ainsi, la notion de la sécurisation de la ressource foncière repose essentiellement sur l'existence d'un ancrage juridique stable et intelligible servant d'un rempart garantissant les bonnes pratiques de la gestion technique et économique de l'exploitation et la mise en place d'un mode successoral adéquat pour assurer sa durabilité spatio-temporelle.

L'héritage

Ce qui attire particulièrement l'attention, aujourd'hui, c'est le mode successoral mis en place pour la succession des droits réels de jouissance et de concession rattachés aux exploitations constituées des terres agricoles relevant du domaine privé de l'État exactement avec l'avènement de la loi n° 87-19 du 08/12/1987 portant la réorganisation des terres domaniales des ex- DAS (Domaines autogérés socialistes) en exploitations agricoles collectives (EAC), allant de mégaexploitations régies par un mode administratif et organisationnel basé sur le principe coopératif plus tôt acceptable avec ses avantages et inconvénients à des exploitations collectives sur des propriétés indivises plus ou moins importantes avec un aspect de gestion rudimentaire dépourvu du caractère institutionnel, ce qui a non seulement embarqué un important patrimoine foncier domanial dans la problématique et les inconvénients de l'indivision et de la propriété commune, quoique ce mode d'appropriation est originellement et intimement lié à la propriété privée, ce qui a alimenté une atmosphère relationnelle tendue et instable instaurant un état de nonchalance et d'indifférence au sein de ces collectifs qui manquent d'intérêt pour la terre et sa protection, ce qui a fait surgir des pratiques illégales et condamnables telles que l'exploitation indirecte des terres par la sous-location des quotes-parts, la cession déguisée des droits de jouissance et l'encouragement à l'indu-occupation.

Le choix de ce mode de gestion collective des exploitations fut sous prétexte de la protection des terres de morcellement, malheureusement ce choix lui-même conduit irréversiblement à la fragmentation nette de la propriété par le fait de l'héritage d'un seul droit de concession au profit de plusieurs personnes qui constituent la réserve héréditaire de décédés.

Pour analyser ce problème, la propriété commune naît généralement après l'héritage d'une seule propriété transférée dans son ensemble à plusieurs personnes sans que chacune d'elles se voit attribuer une partie matérielle spécifique et que les parts en indivision sont égales ou différentes et déterminées par la source créatrice du commun, la raison pour laquelle chacun des copropriétaires a le droit de partage d'une partie de la propriété commune selon sa part déterminée au préalable.

Il convient de noter donc qu'il existe une relation organique et indissociable entre la propriété commune et la division. Tant que la propriété commune existe, elle est destinée à prendre fin par la division, car elle en est le principal moyen. Pour atteindre cet objectif, toute une législation ayant pour objectif d'établir un cadre réglementaire et procédural de division en tenant compte de ses objectifs et ses effets bien que certains estiment que la propriété commune doit être considérée et évaluée objectivement, étant donné que l'établissement de la propriété commune d'une manière temporaire est inévitable en raison de l'existence de l'héritage comme raison fondamentale de l'acquisition de la propriété «des privés», ce qui en a fait une condition sociale et juridique réaliste et imposée qui peut durer de nombreuses années, voire même continuer pour les générations suivantes (comme pour le cas des terres aârch) et cela est perceptible dans la réalité, mais les défauts économiques, sociaux et juridiques de ce mode d'appropriation sont connus et ne peuvent être niés.

Historiquement, les origines de la propriété commune en tant que phénomène social et réalité juridique ne sont pas toujours connues avec précision et exactitude, car cet aspect de propriété a traversé de longues étapes de développement sous des systèmes juridiques multiples et différents à travers les âges et à la lumière de cette multiplicité et diversité dans la pratique, différents modèles ont émergé quant à la manière de l'organiser et d'en mettre fin. Les systèmes juridiques ont également différé dans leur vision de ce phénomène l'accueillant ou le rejetant. Compte tenu de ce qui précède, il est bien évident de dire que la méthode d'appropriation commune est en relation directe avec la propriété privée avec tous ses défauts énumérés ci-dessus et l'erreur monumentale commise quand on a appliqué intégralement les dispositions de mode successoral contenu dans le Code de la famille sur les terres de l'État, sachant que ces dispositions sont applicables seulement sur la propriété privée.

Source créatrice

Pour cela, si aujourd'hui le droit des associés particuliers au partage de la propriété commune qui leur revient est inéluctable et qui est prévu par toutes les législations, alors pourquoi hésite-t-on de libérer la propriété de l'État des griffes de ce mode d'appropriation complexe et de réfléchir un nouveau système de transfert de propriété de l'État et les droits réels des concessionnaires usufruitiers d'une manière à minimiser la taille de la réserve héréditaire(constituée de parts minimales qui reviennent aux héritiers réservataires) sachant que ce mode du transfert initialement l'État en est la source créatrice et qui peut le rompre facilement et d'établir les méthodes successorales les plus adéquates pour assurer la pérennité spatio-temporelle de ce patrimoine important et inestimable qui est une ressource non renouvelable.

Il y a lieu encore de relever que la différence fondamentale entre la propriété de l'État et celle du privé découle de la différence conceptuelle de l'État et celui de l'individu de fait que la permanence de l'État et l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité de sa propriété régie par son pouvoir institutionnalisé lui attribue un statut particulier différent de celui de la propriété privée. Par conséquent, mesurer la propriété de l'État par rapport à la propriété privée est une analogie comportant de nombreuses différences, ce qui conduit au transvasement des inconvénients de la propriété commune des particuliers à la propriété de l'État.

Aujourd'hui, cette situation qu'il faut sérieusement rattraper avant qu'il ne soit trop tard et qui persiste jusqu'alors dans le même cap avec l'application de ce mode, via la réglementation en vigueur qui renvoie directement la question successorale aux dispositions du Code de la famille, ce qui va entraîner de facto les nouvelles exploitations agricoles individuelles créées dans le cadre de la mise en valeur dans les méandres et le piège de la propriété commune et qui connaîtraient le même sort et les mêmes problèmes et bavures vécus par les exploitations issues de la loi 87-19. (voir l'article 26 du décret exécutif n° 21-432 du 4 novembre 2021, définissant les conditions et modalités d'attribution des terres relevant du domaine privé de l'État à mettre en valeur dans le cadre de la concession et l'article 9 du cahier des charges fixant les droits et obligations des concessionnaires-investisseurs et l'article 9 du cahier des charges fixant les droits et obligations des investisseurs agricoles et agro-industriels annexé au décret exécutif n° 20-265 du 22 septembre 2020 portant création de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes).

Il est utile de signaler qu'une tentative velléitaire pour diminuer l'intensité de cette situation par la possibilisation de la sortie de l'indivision via les dispositions de la loi 10-03(abrogeant la loi 87-19) portant la conversion de droit de jouissance en droit de concession qui a permis l'établissement des actes de concession à titre individuel sur des propriétés indivises, contradictoirement aux modalités de délivrance du livret foncier sur une propriété indivise (délivrance obligatoire d'un seul livret foncier avec énumération de l'ensemble des coindivisaires), une situation qui a accablé davantage les exploitations collectives et un exploitant agricole à la merci de l'humeur des autres copropriétaires.

Vulnérabilité de l'exploitation

Dans ce contexte, nous donnons un exemple sur la procédure d'autorisation pour la réalisation des constructions à usage agricole conditionnée par une instruction ou par une note qui exige obligatoirement le consentement de tous les copropriétaires ce qui est contraire aux dispositions du Code civil qui stipule que le consentement des coindivisaires possédant au moins les trois quarts de la chose commune (donc la majorité et non obligatoirement tous) peuvent décider en vue d'une meilleure jouissance de la chose en apportant des modifications essentielles ou des changements dans la destination de cette chose qui dépassent l'administration ordinaire. De même qu'un seul coindivisaire peut sans l'assentiment des autres coindivisaires prendre les mesures nécessaires pour la conservation de la chose (voir l'article 717 et 718) et la réalisation de projets d'élevage et de stockage qui contribue certainement au développement de la production agricole fait partie de la conservation des choses. Malheureusement cette attitude a fait perdre beaucoup de projets pour le secteur. Donc, les conséquences graves de ce mode successoral et de gestion commune sont bien connues, tant sur la modernisation et la productivité de l'exploitation et le rendement de l'exploitant, que sur la prospérité du secteur de l'agriculture en général. Parmi ces conséquences on note:

-La vulnérabilité de l'exploitation face aux agressions multiformes externes et aux changements de sa vocation agricole, à savoir les constructions illicites, les indu-occupations ainsi que le fluage de béton surtout sur les terres agricoles périurbaines (dont beaucoup d'attributaires sont complices par l'abandon intentionné des terres en leur donnant le caractère d'une terre inculte pour faciliter son déclassement dans le but d'obtenir des indemnisations financières) et cette vulnérabilité est accentuée davantage par le fait que beaucoup de cas de poursuites judiciaires intentées contre ces agressions ont été rejetées par les juridictions compétentes car les plaintes déposées ne sont pas au nom de l'exploitation collective.

-L'exploitation partielle et/ou faible des terres loin des capacités pédoclimatiques et les attentes des pouvoirs publics ainsi que l'absence quasi totale des investissements agricoles importants (hormis les infrastructures et les mises en places culturales existant du temps des ex- DAS et de l'ère coloniale. D'ailleurs beaucoup de ce patrimoine a disparu ou est dégradé par le fait de délaissement et de l'indifférence des attributaires).

-L'apparition des pratiques illégales telles que la sous-location des quotes-parts et la cession des droits de jouissance.

-Le manque d'accès des exploitants aux différents dispositifs de financement en raison de la propriété commune où le consentement de tous ou la majorité des copropriétaires est une condition préalable et incontestable

-L'absence d'accord et d'harmonie entre les exploitants d'où de nombreux conflits d'ordre personnel et professionnel ont surgi à la surface, ce qui a sapé tous les efforts du travail agricole pour développer l'exploitation. De ce fait, la question de succession, de décollectivisation et de déconcentration foncière requièrent une stratégie clairvoyante et efficace à court et à long terme visant d'une part, à réorganiser les exploitations sous formes institutionnelles et à rajeunir les agriculteurs d'autre part. Et pour ce faire, il est absolument indispensable de procéder à:

-La sortie de l'indivision de toutes les exploitations agricoles collectives sans poser aucune condition préalable pour constituer des exploitations individuelles (la condition requise, aujourd'hui, est d'avoir une superficie référentielle et minimale édictée par le décret n°97-490 fixant les conditions de morcellement des terres agricoles, mais le hic est que ces exploitations sont créées sans compter sur des superficies de référence.

-La réorganisation des exploitations individuelles sous formes juridiques et institutionnelles telles que: les Entreprises agricoles (EI), Eurl ou Sarl (d'ailleurs aujourd'hui on parle de l'Earl: Exploitation agricole à responsabilité limitée).

*Ingénieur principal agronome